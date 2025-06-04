Меган Маркл у день народження доні пригадала її крихітну на руках у принца Гаррі та свої танці в пологовому. Фото, відео

Меган Маркл та принц Гаррі - батьки двох дітей: 6-річного Арчі та 4-річної Лілі Фото Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, котра кілька місяців тому після тривалої перерви знову почала вести блог, схоже, вирішила надолужити і поділитися з шанувальниками найціннішим контентом, що в неї за цей час назбирався.

4-го травня, в четвертий день народження їхньої з принцом Гаррі доньки Лілібет Меган не лише запостила привітання іменинниці та свої фото з нею. Згодом вона присвятила окремий пост зворушливому зв'язку дівчинки з татом, а ще виклала кумедне відео, зняте в пологовому.

"Наймиліший зв'язок, виникнення якого можна побачити. Татова маленька дівчинка та улюблена шукачка пригод", - підписала Маркл фото Гаррі з дочкою.

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"Чотири роки тому відбувалося й це. Обидві наші дитини народилися на тиждень пізніше очікуваних дат пологів... Тож коли гостра їжа, всі ці прогулянки та акупунктура не спрацювали - лишилося одне!", - пояснила жінка відео з танцями, в яких, до речі, не пас задніх і її чоловік.

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Як відомо, Лілібет Діана, не відміну від свого старшого брата Арчі Гаррісона народилася не в Британії, а вже у Сполучених Штатах. На татовій батьківщині дівчинка була лиш раз, і її встигла побачити прабабуся Єлизавета ІІ. Більше принц Гаррі свою родину привозити туди не збирається, бо вважає це надто небезпечним.

Нагадаємо, Арчі та Лілі отримали титули принца та принцеси, щойно їхній дідусь Чарльз став королем. Але подейкували, Гаррі та Меган не сприяють спілкуванню Його Величності з онуком та онукою.