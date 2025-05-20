Меган Маркл з нагоди 7-ї річниці шлюбу з принцом Гаррі розчулила досі небаченими фото з сімейного архіву
Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі 19 травня відзначили сьому річницю весілля особистим і зворушливим способом.
В Instagram дружина британського принца поділилася знімком магнітної дошки, яка перетворилася на справжній сімейний колаж. На ній висіли архівні кадри, які раніше шанувальники не бачили.
Серед них романтичні моменти з подружжям, спогади з весілля і вагітності, знімки з ультразвуку та милі портрети їхніх дітей: 6-річного сина Арчі та 3,5-річної доньки Лілібет.
19 травня 2018 року Меган і Гаррі стали чоловіком і дружиною. Урочиста церемонія відбулась у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
До речі, герцогиня полюбляє показувати їхніх дітей у мережі та ділитися спільними ніжними моментами. Ходять чутки, що така публічність не подобається Гаррі.
Нагадаємо, у 2020-му вони відмовилися від королівських обов'язків і переїхали до Америки. Арчі й Лілібет востаннє були в Британії у 2022 році. А Сассекс навіть запустила власне реаліті-шоу "З любов'ю, Меган". Нещодавно закоханих підловили на концерті.
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