Мереживо, бохо і бахрома: Андре Тан розказав, що буде "шкварчати" в моді цього року

Дизайнер Андре Тан продовжує оновлювати список трендів 2025-го.

Цього разу метр моди порадив, якими предметами гардероба слід оновлювати свою шафу цьогоріч.

"Перший тренд - мереживні елементи. У 2025-му мереживо буде просто всюди. Колготки, топи, рукавички, взуття, шкарпетки тощо. Це неймовірно жіночно і сексуально", - розповів дизайнер.

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Другою тенденцією нового року став бохо стиль.

"Стиль увірвався в моду ще минулого року, але я точно знаю, що він буде точно шкварчати цьогоріч", - запевнив Андре Тан.

Дизайнер закликав звернути увагу на капелюшки, хустки, пов'язки та веселу біжутерію.

Також елементом бохо є замша. Як обрати замшеві речі і з чим носити ТаблоID розказував раніше

"Третій тренд - бахрома. Ключовий елемент бохо-шику і універсальна деталь, яка вписується в гардероб кожної жінки", - розповів дизайнер.

"Бахроми буде дуже багато в усіх колекціях світу", - стверджує метр моди

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