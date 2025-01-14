Мереживо, бохо і бахрома: Андре Тан розказав, що буде "шкварчати" в моді цього року
Дизайнер Андре Тан продовжує оновлювати список трендів 2025-го.
Цього разу метр моди порадив, якими предметами гардероба слід оновлювати свою шафу цьогоріч.
"Перший тренд - мереживні елементи. У 2025-му мереживо буде просто всюди. Колготки, топи, рукавички, взуття, шкарпетки тощо. Це неймовірно жіночно і сексуально", - розповів дизайнер.
Другою тенденцією нового року став бохо стиль.
"Стиль увірвався в моду ще минулого року, але я точно знаю, що він буде точно шкварчати цьогоріч", - запевнив Андре Тан.
Дизайнер закликав звернути увагу на капелюшки, хустки, пов'язки та веселу біжутерію.
"Третій тренд - бахрома. Ключовий елемент бохо-шику і універсальна деталь, яка вписується в гардероб кожної жінки", - розповів дизайнер.
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