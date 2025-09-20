Романова розповіла про свій рекорд у голодуванні та про допомогу від батька її сина

Фото з Instagram Міші Романової

Екс-"ВІА-Гра" Міша Романова поспілкувалася із шанувальниками та розповіла про своє харчування, чи має кохану людину і чи допомагає їй батько 7-річного сина Мартіна.

За словами Міші, у харчуванні вона не дотримується ідеального режиму й іноді удається до голодування.

"Я, як і всі люди, іноді маю зриви і не дотримуюсь ідеального режиму. Але коли треба - я можу себе суворо обмежити: закрити рот і жити лише на овочах і білку. А іноді й зовсім на голодуванні (мій рекорд 7 днів). Саме таке інтервальне голодування з мінімальною кількістю жирів і олій - для мене найефективніше", - відповіла Романова.

Романова розповіла, який режим харчування є для неї ефективним

Зірка також зізналася, що поки не має коханої людини, але мріє про "свого чоловіка".

"Наразі нема. Але я дуже хочу і дуже чекаю. Мрію про свого чоловіка, з яким буде справжнє - тепло, довіра й любов", - додала вона.

Міша мріє про справжнє кохання

Міша прокоментувала й допомогу від батька свого 7-річного сина, особу якого не розкриває.

"Він допомагає так, як це передбачено законом. Звісно, ми всі розуміємо, що цього недостатньо, адже дитина потребує значно більше витрат. Але закон в Україні один, і так є, як є. Мені би дуже хотілося, щоби він спілкувався зі своїм сином та, на жаль, наразі не можу на це вплинути. Поки що ситуація виглядає саме так", - зазначила Романова.

Скріншот з Instagram Міші Романової

Нагадаємо, Міша Романова не спілкується з батьком свого сина й навіть хотіла позбавити його батьківських прав.

Впродовж двох років Романова мала стосунки з ексрадником Володимира Зеленського, Алексом Роднянським. Проте не так давно вона поставила крапку у стосунках з ним та пояснила чому.