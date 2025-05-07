"Лорен захотіла": інсайдер назвав імена суперзірок, які можуть виступити на весіллі Безоса з Санчес

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Весілля 61-річного американського бізнесмена Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес обіцяє стати "подією століття", тож варто очікувати, що і музичний супровід буде відповідного рівня.

Подейкують, 55-річна наречена вже вибрала двох хедлайнерів, і закоханий мільярдер, звісно, їй не відмовив. Про це, з посиланням на інсайдера, пише Daily Mail.

Імовірно, перед молодятами та їхніми гостями виступлять Lady Gaga та Елтон Джон.

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"Лорен захотіла, щоби для них заспівав якийсь великий талант, а просто неможливо знайти когось більшого за Gaga та Елтона", - поділилося джерело.

У квітні майбутня дружина засновника Amazon злітала в космос, а наприкінці червня стане місіс Безос Фото Getty Images

"Стало в пригоді й те, що Gaga та Елтон - добрі друзі та були раді зробити це разом, це круто. Це буде як мінівідпустка для найкращих друзів". - додав він.

Щоправда, речники Lady Gaga та сера Елтона заперечили, що артисти співатимуть на весіллі. Проте наприкінці червня, приблизно в ті дати, в які, ймовірно, відбуватиметься святкування, в графіку співачки якраз вільно.

Нагадаємо, ТаблоID склав добірку найдорожчих селебріті-весіль: від леді Ді з принцом Чарльзом до одруження Кім Кардашян із Крісом Хамфрісом, чий шлюб протривав 72 дні.

Як відомо, торік свого сина Ананта одружив найбільший індійський багатій Мукеш Амбані. Подейкували, помпезне весілля обійшлося в 600 мільйонів доларів.



