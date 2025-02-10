"Моя Мавка": Мозгова показала новий імідж своєї 9-річної доньки. Фото
51-річна продюсерка Олена Мозгова здивувала зміною іміджу 9-річної доньки Соломії.
Спільне фото з молодшою донечкою вона опублікувала у своєму Instagram.
Помітно, що Соломія захотіла змінити свій стиль. Тепер вона має зелені пасма у своїх кучерях.
"Моя Мавка", — ніжно підписала світлину Олена.
Зазначимо, що Мозгова полюбляє фотографувати свою молодшу доньку. Нещодавно вона показала її знімок разом бабусею.
Як відомо, батьком Соломії є співак Девід Аксельрод. В Олени також є старші доньки — 31-річна Зоя, яка минулого року зробила камінг-аут та 26-річна Євгенія.
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