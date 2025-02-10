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"Моя Мавка": Мозгова показала новий імідж своєї 9-річної доньки. Фото

Карина Тімкова - 10 лютого, 16:00

51-річна продюсерка Олена Мозгова здивувала зміною іміджу 9-річної доньки Соломії.

Спільне фото з молодшою донечкою вона опублікувала у своєму Instagram.

Помітно, що Соломія захотіла змінити свій стиль. Тепер вона має зелені пасма у своїх кучерях.

Олена Мозгова позує зі своєю молодшою донькою

Соломійка вже не вперше фарбує волосся

Фото Instagram

"Моя Мавка", — ніжно підписала світлину Олена.

Зазначимо, що Мозгова полюбляє фотографувати свою молодшу доньку. Нещодавно вона показала її знімок разом бабусею.

Як відомо, батьком Соломії є співак Девід Аксельрод. В Олени також є старші доньки — 31-річна Зоя, яка минулого року зробила камінг-аут та 26-річна Євгенія.

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