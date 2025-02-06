"Ще гарніша": Мозгова світлиною без макіяжу поставила хейтерів на місце

Продюсерка Олена Мозгова продемонструвала свою красу і впевненість, знявшись без макіяжу. Своїм чесним фото вона дала відсіч хейтерам.

В Instagram майже 51-річна знаменитість поділилася домашнім кадром, на якому вона зʼявилась з рушником на головні й без декоративної косметики.

Олена зізналася, що іноді отримує критику від користувачів, які вважають її менш привабливою без макіяжу та укладки. Тож продюсерка вирішила відповісти своїм хейтерам світлиною.

Продюсерка вже не вперше похвалилась доглянутою шкірою без мейкапу і запевнила, що не сумніватиметься у собі Фото з Instagram

Реклама:

"Дехто розпереживався, що без макіяжу і зачіски я не така вже й красуня. Не переживайте, бо ще гарніша", — написала продюсерка під до фото.

Як відомо, 9 лютого Мозгова святкуватиме день народження. З цієї нагоди вона розповіла про власні почуття, перефарбувалася у чорний і поміркувала про своє 51-річчя.

Нагадаємо, що в Олени є троє дітей — старша 31-річна донька Зоя, яка торік зробила камінг-аут, а також молодші — 26-річна Євгенія від співака Олександра Пономарьова та 9-річна Соломія від артиста Девіда Аксельрода.

Нещодавно Мозгова публічно привітала старшу доню Зою з днем народження, показавши рідкісні фото з нею.