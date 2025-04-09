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"Попереду подорож пішки 260 км": Матвєєва за кордоном отримала новий паспорт і розказала, для чого він їй

Марія Мельник - 9 квітня, 16:30
Надя Матвєєва з новим паспортом
Фото з Instagram

Телеведуча Надія Матвєєва похизувалася документом, який отримала за кордоном.

У своєму Instagram Надія повідомила, що має паспорт, який допоможе їй отримати свідоцтво про проходження паломницького шляху до гробниці святого Якова.

"Я отримала новий паспорт – Credencial del peregrino, з яким пройду шлях Camino de Santiago з Порту до Сантьяго де Компостела. Я мріяла про цю пригоду три роки і вдячна, що наважилася стати пілігрімом, відчуваючи натхнення та рішучість, підтримку друзів, натяки життя", - поділилася телеведуча.


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"Попереду подорож пішки 260 км, випробування шляхом та роздуми, краса природи, культурні традиції Португалії та Іспанії з Україною в серці. Яким буде мій Каміно, як він вплине на мене? Про це розповім, а поки побажайте мені гарного шляху: Buen Camino!", - повідомила Надія.

Як відомо, Надя з тих, хто не боїться відстані довжиною 260 км. За плечима 55-річної телеведучої досвід у вигляді скандинавської ходьби та китайської гімнастики.

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