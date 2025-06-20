Дорофєєва у день народження Кацуріна показала його біля своїх ніг

Марія Мельник - 20 червня, 11:15

Співачка Надя Дорофєєва привітала з днем народження свого чоловіка, ресторатора Мішу Кацуріна.

У своєму Instagram виконавиця запостила миле фото коханого і написала слова привітання на честь його 36.

Кацурін іменинник

Міша і Надя поїхали з Києва у Волинь, і, ймовірно, святкуватимуть там

Кацурін в обіймах Дорофєєвої

Надя ніжно обійняла чоловіка


Дорофєєва і Кацурін показали обійми

Схоже, обійми - улюблена поза для фото Наді й Міші

Нагадаємо, мамою дітей Кацуріна є дизайнерка Даша Кацуріна, з якою зустрічається ексчоловік Наді, співак Володимир Дантес.

З нащадками Міша Надя має хороші стосунки.  

Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва побралися влітку 2023-го. Не так давно співачка вперше заявила, що вже готова стати мамою.

Читайте також:

Кацуріна помилувалася Дантесом за найсексуальнішим заняттям. Фото

Біла риба, мідії і секрет з шафраном: Кацурін показав, як приготувати паелью вдома

"Максимально старалась": Кацуріна показала, до якої процедури краси примусила Дантеса

Дорофєєва Кацуріни
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів