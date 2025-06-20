Дорофєєва у день народження Кацуріна показала його біля своїх ніг

Співачка Надя Дорофєєва привітала з днем народження свого чоловіка, ресторатора Мішу Кацуріна.

У своєму Instagram виконавиця запостила миле фото коханого і написала слова привітання на честь його 36.

Міша і Надя поїхали з Києва у Волинь, і, ймовірно, святкуватимуть там

Надя ніжно обійняла чоловіка

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Нагадаємо, мамою дітей Кацуріна є дизайнерка Даша Кацуріна, з якою зустрічається ексчоловік Наді, співак Володимир Дантес.

З нащадками Міша Надя має хороші стосунки.

Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва побралися влітку 2023-го. Не так давно співачка вперше заявила, що вже готова стати мамою.