Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Мер Венеції оприлюднив нові подробиці щодо майбутнього весілля Безоса і Санчес

Марія Ткаченко - 1 квітня, 12:00
Джефф Безос та Лорен Санчес
Фото Getty Images

Весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його дами серця Лорен Санчес таки відбудеться у Венеції.

Це підтвердив мер міста Луїджі Бруньяро, повідомляє Daily Mail.

"Ми співпрацюємо та надаємо підтримку організаторам, щоби івент відбувся з абсолютною повагою до крихкості та унікальності міста", - зазначив він.


Засновник Amazon Джефф Безос

55-річна Лорен і 61-річний Джефф за кілька місяців стануть подружжям

Фото Getty Images

Зі слів Бруньяро, головним пріоритетом є те, щоби під час святкування місто продовжувало функціонувати в звичайному режимі та ніхто не зазнав незручностей.

Дати весілля мер не розсекретив, зате назвав кількість гостей, яка виявилася порівняно невеликою: лише 200 осіб.

Нагадаємо, декілька імен із цього списку ЗМІ вже дізналися. Як відомо, Джефф і Лорен заручилися навесні 2023-го року. Для обох закоханих, які на момент початку свого роману були одружені, цей шлюб стане другим. 

Читайте також:

"Підловили за фактчекінгом": момент із інавгурації, де Цукерберг зазирнув у декольте нареченої Безоса, насмішив мережу

Вперше з 1963 року: Кеті Перрі та наречена Безоса полетять у космос з виключно жіночим екіпажем

Весільні вайби в повітрі: чепурний Безос і його наречена в розкішній білій сукні з'явилися на вечірці. Фото

Безос і Санчес розіслали запрошення на своє весілля

Брат Санчес порівняв її майбутнє весілля з Безосом із весіллям леді Ді та розкрив, що подарує

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів