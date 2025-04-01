Мер Венеції оприлюднив нові подробиці щодо майбутнього весілля Безоса і Санчес

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Весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його дами серця Лорен Санчес таки відбудеться у Венеції.

Це підтвердив мер міста Луїджі Бруньяро, повідомляє Daily Mail.

"Ми співпрацюємо та надаємо підтримку організаторам, щоби івент відбувся з абсолютною повагою до крихкості та унікальності міста", - зазначив він.

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55-річна Лорен і 61-річний Джефф за кілька місяців стануть подружжям Фото Getty Images

Зі слів Бруньяро, головним пріоритетом є те, щоби під час святкування місто продовжувало функціонувати в звичайному режимі та ніхто не зазнав незручностей.

Дати весілля мер не розсекретив, зате назвав кількість гостей, яка виявилася порівняно невеликою: лише 200 осіб.

Нагадаємо, декілька імен із цього списку ЗМІ вже дізналися. Як відомо, Джефф і Лорен заручилися навесні 2023-го року. Для обох закоханих, які на момент початку свого роману були одружені, цей шлюб стане другим.