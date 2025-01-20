Наречена Безоса на святі в Трампа похизувалася пишним бюстом у мерехтливому total black. Фото

Мільярдер Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес стали гостями на урочистій вечері обраного президента США Дональда Трампа в Вашингтоні 19-го січня, напередодні його інавгурації.

55-річна брюнетка, чиєю фешн-візитівкою є сміливі декольте, лишилася вірною собі й цього разу.

Свій образ Санчес продемонструвала підписникам у Instagram.

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Важко уявити Санчес без виразного декольте

Як повідомляє WWD, Лорен для івенту обрала чорну сукню з мерехтливим ліфом від Dolce & Gabbana. Окрім обручки від Джеффа на кралечці були прикраси від Lorraine Schwartz.

Лорен уже майже два роки в статусі нареченої і ніяк не дійде до вівтаря

Нагадаємо, в гардеробі Лорен - не лише лакшері-речі. Наприклад, у у коханої багатія є купальник, який коштує лише 54 долари.

Як відомо, Санчес уміє пілотувати гелікоптер.