Наречена Безоса на святі в Трампа похизувалася пишним бюстом у мерехтливому total black. Фото
Мільярдер Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес стали гостями на урочистій вечері обраного президента США Дональда Трампа в Вашингтоні 19-го січня, напередодні його інавгурації.
55-річна брюнетка, чиєю фешн-візитівкою є сміливі декольте, лишилася вірною собі й цього разу.
Свій образ Санчес продемонструвала підписникам у Instagram.
Як повідомляє WWD, Лорен для івенту обрала чорну сукню з мерехтливим ліфом від Dolce & Gabbana. Окрім обручки від Джеффа на кралечці були прикраси від Lorraine Schwartz.
Нагадаємо, в гардеробі Лорен - не лише лакшері-речі. Наприклад, у у коханої багатія є купальник, який коштує лише 54 долари.
Як відомо, Санчес уміє пілотувати гелікоптер.
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