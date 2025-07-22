Наречена Роналду у блакитно-червоній сукні посвітила формами на тлі архітектурної памʼятки

Наречена капітану збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес попозувала у двоколірній сукні.

На знімках красуня посвітила формами на тлі архітектурних витворів мистецтва.

Джорджина заздалегідь продумала манікюр до сукні

Куди ж без люксових деталей?

До речі, Родрігес навіть спортом займається при максимальному марафеті

Схоже, на фото двійнята Матео і Єва, які народилися шляхом сурогатного материнства

Як відомо, Роналду разом зі своєю обраницею з 2016 року, але вони поки не одружені.

Нагадаємо, окрім двійнят Джорджина також виховує 14-річного Кріштіану-молодшого, а ще двох біологічних донечок: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу.