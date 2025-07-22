Наречена Роналду у блакитно-червоній сукні посвітила формами на тлі архітектурної памʼятки

Марія Мельник - 22 липня, 10:00

Наречена капітану збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес попозувала у двоколірній сукні.

На знімках красуня посвітила формами на тлі архітектурних витворів мистецтва.

Наречена Роналду в сукні

Джорджина заздалегідь продумала манікюр до сукні

Наречена Роналду засвітила сідниці

Куди ж без люксових деталей?


Наречена Роналду у храмі

До речі, Родрігес навіть спортом займається при максимальному марафеті

Джорджина у повний зріст
Схоже, на фото двійнята Матео і Єва, які народилися шляхом сурогатного материнства

Схоже, на фото двійнята Матео і Єва, які народилися шляхом сурогатного материнства

Як відомо, Роналду разом зі своєю обраницею з 2016 року, але вони поки не одружені.  

Нагадаємо, окрім двійнят Джорджина також виховує 14-річного Кріштіану-молодшого, а ще двох біологічних донечок: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу.

Читайте також:

Джорджина Родрігес у ефектних сукнях та обтислих шортиках показалася з дітьми Роналду на атмосферних фото з відпочинку

Від Періс Хілтон та Кім Кардашян до Джорджини Родрігес: жінки футболіста Кріштіану Роналду. Фото

Роналду здивував зізнанням, чому досі не одружився із Родрігес

джорджина родрігес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів