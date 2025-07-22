Наречена Роналду у блакитно-червоній сукні посвітила формами на тлі архітектурної памʼятки
Наречена капітану збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес попозувала у двоколірній сукні.
На знімках красуня посвітила формами на тлі архітектурних витворів мистецтва.
Як відомо, Роналду разом зі своєю обраницею з 2016 року, але вони поки не одружені.
Нагадаємо, окрім двійнят Джорджина також виховує 14-річного Кріштіану-молодшого, а ще двох біологічних донечок: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу.
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