Каменських у джинсовому міні посвітила ніжками на вулицях Києва і розказала, як любить себе

Співачка Настя Каменських, яка нині займається коригуванням своєї фігури, зізналася у любові до себе.

У своєму Instagram виконавиця в міні посвітила ніжками на вулицях Києва.

"Любов до себе — це дія. Це не про голосні заяви, а про тиху впевненість: коли ти кажеш "ні", бо "так" зраджує тебе. Коли обираєш не подобатися всім, а бути собою", - пояснила своє бачення Настя.

На дієті Настя втратила вже майже 4 кіло і готова одягати міні Фото з Instagram

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Знайдіть відмінність між двома фото

Якщо вже у квітні співачка обирає такі яскраві і зухвалі луки, цікаво, чого слід очікувати влітку?

Як відомо, останнім часом Каменських ділиться зі своїми фанатами не лише творчістю, а й корисними порадами. Раніше вона показувала, які вправи для пружного тіла робить та рецепти корисних страв на сніданок і вечерю.