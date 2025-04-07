Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Каменських у джинсовому міні посвітила ніжками на вулицях Києва і розказала, як любить себе

Марія Мельник - 7 квітня, 13:00

Співачка Настя Каменських, яка нині займається коригуванням своєї фігури, зізналася у любові до себе.

У своєму Instagram виконавиця в міні посвітила ніжками на вулицях Києва.

"Любов до себе — це дія. Це не про голосні заяви, а про тиху впевненість: коли ти кажеш "ні", бо "так" зраджує тебе. Коли обираєш не подобатися всім, а бути собою", - пояснила своє бачення Настя.

Каменських у денімі посвітила фігурою

На дієті Настя втратила вже майже 4 кіло і готова одягати міні

Фото з Instagram

Каменських у джинсовому міні

Знайдіть відмінність між двома фото

Каменських посвітила ніжками

Якщо вже у квітні співачка обирає такі яскраві і зухвалі луки, цікаво, чого слід очікувати влітку?

Як відомо, останнім часом Каменських ділиться зі своїми фанатами не лише творчістю, а й корисними порадами. Раніше вона показувала, які вправи для пружного тіла робить та рецепти корисних страв на сніданок і вечерю.

Читайте також:

Мінішорти, панчохи та чоботи: Каменських у гранж-луці пораділа весні просто неба. Фото

Возз'єднання в Маямі? Потап і Каменських уперше за довгий час показалися разом на фото

"Збираєш себе по частинах": Каменських із блакитним волоссям показала біль після розриву стосунків. Відео

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів