"Весна вчить бути собою": Каменських у широких джинсах і смугастій сорочці прогулялася містом. Фото

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно ділилася рецептом безглютенового смаколика, потішила підписників новим весняним контентом.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото, зроблених на вулиці. Зірка вдягнула широкі блакитні джинси та білу сорочку зі смугастими вставками.

З напоєм у руках і пучком на голові 37-річна співачка ефектно попозувала біля лавки й столику та поміркувала, що для неї означає прихід весни.

Настя подарувала усмішку фанатам Фото Instagram

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"Весна для мене — не тільки про погоду. Це про внутрішнє "легше". Коли знімаєш не лише пальто, а й зайве — в думках і відчуттях. Обираєш комфорт замість ускладнень. Речі, в яких зручно жити, сміятися, працювати й обіймати. Весна вчить бути собою", — пише вона.

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Не так давно Каменських оспівала жіночий біль після розставання у новому треці, а ще показувала своє ефективне тренування. Серед останніх публікацій співачки запам'яталася прогулянка у гарнж-образі та святкова фотосесія у пухнастому вбранні.

Нагадаємо, чоловік Насті, репер Потап, з яким вона нещодавно засвітилася в Маямі, поділився, що вони планують завести дитину. Але сама зірка поки ніяк не відреагувала на таку новину.