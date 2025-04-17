"Весна вчить бути собою": Каменських у широких джинсах і смугастій сорочці прогулялася містом. Фото

Карина Тімкова - 17 квітня, 17:30

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно ділилася рецептом безглютенового смаколика, потішила підписників новим весняним контентом.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото, зроблених на вулиці. Зірка вдягнула широкі блакитні джинси та білу сорочку зі смугастими вставками.

З напоєм у руках і пучком на голові 37-річна співачка ефектно попозувала біля лавки й столику та поміркувала, що для неї означає прихід весни.

Настя Каменських усміхнено попозувала у стильному луці

Настя подарувала усмішку фанатам

Фото Instagram

Настя Каменських показала варіант оверсайз аутфіту

Останніми днями знаменитість частенько демонструвала свій вуличний стиль

"Весна для мене — не тільки про погоду. Це про внутрішнє "легше". Коли знімаєш не лише пальто, а й зайве — в думках і відчуттях. Обираєш комфорт замість ускладнень. Речі, в яких зручно жити, сміятися, працювати й обіймати. Весна вчить бути собою", — пише вона.

Настя Каменських продемонструвала стильний вигляд на вулиці

Каменських пофарбувала нігті у бордовий колір

Настя Каменських посиділа на лавці у модних джинсах

Для пікантності образу виконавиця розстібнула декілька ґудзиків

Каменських у модній сорочці та з напоєм попозувала на вулиці

У вушках артистки виблискували сережки, які в тренді цього сезону

Не так давно Каменських оспівала жіночий біль після розставання у новому треці, а ще показувала своє ефективне тренування. Серед останніх публікацій співачки запам'яталася прогулянка у гарнж-образі та святкова фотосесія у пухнастому вбранні.

Нагадаємо, чоловік Насті, репер Потап, з яким вона нещодавно засвітилася в Маямі, поділився, що вони планують завести дитину. Але сама зірка поки ніяк не відреагувала на таку новину.

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