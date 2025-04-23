Каменських в асиметричному корсеті зі шлейфом до підлоги показала весняний mood

Марія Мельник - 23 квітня, 17:50

Співачка Настя Каменських похизувалася весняним аутфітом.

У своєму Instagram виконавиця запостила відео, де показалася у джинсах і незвичному корсеті.

есняний mood. Як вам образ?", - запитала співачка.

Каменських у корсеті до підлоги

Настя приміряла корсет українського бренду зі шлейфом (за 8200 гривень)


Каменських з голими плечима

Одягнули б такий на повсякдень?

До речі, серед трендів 2025-го корсети не займають жодної сходинки. Раніше ТаблоID розповідав, які речі обирати на літо цьогоріч. А також знайомив із трендами у манікюрній сфері, з модними прикрасами та зачісками на цей 2025.

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