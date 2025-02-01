Каменських у шкіряному міні пояснила, для чого бере паузи від соцмереж. Фото

Юлія Леськова 1 лютого, 15:41
Настя Каменських позує для фото
Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських у своєму Instgaram показалася у міні та розповіла, навіщо іноді робить паузи від соцмереж.

Настя наробила нових фото у шкіряній мініспідниці кольору бургунді, сірій кофті з подвійним замком та високих чорних чобітках з білими в'язаними гольфами.

"Останнім часом все частіше роблю паузу від соцмереж і розумію, наскільки це важливо для внутрішнього перезавантаження. Інколи просто необхідно відійти, щоб повернутися з новими силами й натхненням. Тому зустрічайте, я знову у вашій стрічці", - написала зірка.


Настя Каменських показала нові фото

Настя каже, що у такий спосіб набирається сил

Настя Каменських у шкіряному міні
Фото з Instagram Насті Каменських
Настя Каменських наробила стильних фото

Каменських оголосила про своє повернення у соцмережі

Як відомо, останнім часом Настя Каменських у своїх соцмережах показувала свої улюблені вправи для тренувань.

Також співачка якось розповідала, як зберегти мотивацію.

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