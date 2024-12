Акцент на очі і декольте: Каменських показала свої ранкові збори. Відео

фото з Instagram

Слідом за спортом співачка Настя Каменських впровадила у свій Instagram рубрику "Get Ready With Me".

У такому форматі відео виконавиця показала збори і процес створення образу.

Настя почала свій ранок з вмивання і патчів.

Настя не боїться показувати себе без мейку, ба більше, радить не ідеалізувати, а приймати себе

Співачка використовує патчі не лише для ділянок під очима, а й на лобі і міжбрвці

Прийняття прийняттям, а тональної основи для обличчя співачка не шкодує

Каменських робить акцентах на очах, старанно промальовуючи їх

Ще один акцент - на декольте, і готово

