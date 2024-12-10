Акцент на очі і декольте: Каменських показала свої ранкові збори. Відео
Слідом за спортом співачка Настя Каменських впровадила у свій Instagram рубрику "Get Ready With Me".
У такому форматі відео виконавиця показала збори і процес створення образу.
Настя почала свій ранок з вмивання і патчів.
Нагадаємо, раніше Каменських розсекретила, на яку процедуру зважилася вперше за багато років.
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