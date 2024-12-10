Акцент на очі і декольте: Каменських показала свої ранкові збори. Відео

Марія Мельник 10 грудня, 13:30
Каменських з декольте
фото з Instagram

Слідом за спортом співачка Настя Каменських впровадила у свій Instagram рубрику "Get Ready With Me".

У такому форматі відео виконавиця показала збори і процес створення образу.

Настя почала свій ранок з вмивання і патчів.


Каменських без мейку

Настя не боїться показувати себе без мейку, ба більше, радить не ідеалізувати, а приймати себе

Каменських показала, як використовує патчі

Співачка використовує патчі не лише для ділянок під очима, а й на лобі і міжбрвці

NK - ранковий мейк

Прийняття прийняттям, а тональної основи для обличчя співачка не шкодує

Як дружина Потапа мейк робила

Каменських робить акцентах на очах, старанно промальовуючи їх

Ще один акцент - на декольте, і готово

Ще один акцент - на декольте, і готово

Нагадаємо, раніше Каменських розсекретила, на яку процедуру зважилася вперше за багато років.

Читайте також:

"Слухайте своє тіло": Каменських у спортзалі посвітила декольте і порадила, як зберегти мотивацію

"Дуже боялася болісних відчуттів": Каменських розсекретила, на яку процедуру зважилася вперше за багато років

Каменських у блискучому міні посвітила пишним бюстом перед виходом на сцену. Фото

Каменських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів