Каменських у кокетливій піжамці похвалилася пласким животом. Фото

Юлія Леськова - 7 червня, 12:35
Настя Каменських позує для фото
Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських у своєму Instagram похизувалася пласким животом вранці та попозувала коло дзеркала у бюстгальтері. 

Каменських заселфилася у дзеркалі піжамних шортах та майці, яку припідняла, демонструючи живіт. 

Настя Каменських робить селфі

Каменських почала ранок з пікантних фото


Настя Каменських позує перед дзеркалом
Вчора співачка хвалилася луком для прогулянки
Настя Каменських показалася у спідньому
Скріншот з Instagram Насті Каменських

Як відомо, Настя Каменських регулярно займається спортом й показує це своїм шанувальниками. Наприклад, якось співачка продемонструвала свої улюблені вправи для стретчингу

Також Настя залюбки ділиться рецептами корисних страв, як от безглютенова піца. 

Читайте також:

"Дякую": Каменських із нагоди чавунного весілля попестила руку Потапа

"Місто сили, краси й свободи": Каменських у романтичній сукні з рюшами привітала Київ на тлі каштанів

"Натхнення буденного макіяжу": Каменських показала улюблений спосіб фарбування губ

Каменських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів