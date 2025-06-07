Каменських у кокетливій піжамці похвалилася пласким животом. Фото
Співачка Настя Каменських у своєму Instagram похизувалася пласким животом вранці та попозувала коло дзеркала у бюстгальтері.
Каменських заселфилася у дзеркалі піжамних шортах та майці, яку припідняла, демонструючи живіт.
Як відомо, Настя Каменських регулярно займається спортом й показує це своїм шанувальниками. Наприклад, якось співачка продемонструвала свої улюблені вправи для стретчингу.
Також Настя залюбки ділиться рецептами корисних страв, як от безглютенова піца.
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