Портман у літньому кежуалі з короткими джинсовими шортами прогулялася Нью-Йорком. Фото
Американську акторку Наталі Портман 31-го липня зазнімкували під час прогулянки Нью-Йорком.
Оскароносна кінозірка у спекотний день виглядала як більшість містянок: на ній була проста футболка, кросівки та короткі джинсові шорти, які дозволяли помилуватися її стрункими ніжками.
Як пише People, 44-річна Наталі ішла парком у Сохо. Засунувши руки у кишені, актриса, здавалося, поринула у власні думки.
Нагадаємо, торік Портман пережила зраду і болісне розлучення з хореографом Бенджаміном Мільп'є, від якого має сина Алефа та доньку Амалію. Але подейкують, кілька місяців тому в Наталі з'явився новий бойфренд.
Як відомо, ТаблоID нещодавно наводив цікаві факти про Наталі Портман, як-от те, що зірка є веганкою та поліглотом.
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