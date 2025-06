Елтон Джон, Майкл Кейн і Наталі Портман: справжні імена зірок, які вас здивують

Ім'я може багато про що сказати, особливо в Голлівуді. Правильний вибір імені може потенційно зробити або зруйнувати кар'єру в шоубізнесі. До того ж, воно або допоможе фанам легко запам'ятати зірку, або призведе до того, що новоспечена селебріті "розчиниться" у натовпі.

ТаблоID розповість про знаменитостей, котрі настільки злилися зі своїми псевдонімами, що їхні справжні імена навіть трошки дивують.

Бруно Марс

Справжнє ім'я: Пітер Джин Ернандес

Виконавець пісні "That's What I Like" отримав прізвисько Бруно з наймилішої причини: він був пухким немовлям.

"Бруно - це на честь Бруно Саммартино, великого товстого реслера. Я був пухким немовлям, тому мій тато називав мене так. Марс з'явився тому, що багато дівчат кажуть, що я не з цього світу", - пояснював співак.

Псевдонім співака родом з дитинства Фото з Instagram

Мег Раян

Справжнє імʼя: Маргарет Мері Емілі Енн Хайра

Зірка "Коли Гаррі зустрів Саллі" і "Вам лист" реєструвалася в Гільдії кіноакторів (SAG) після коледжу. Тоді ж вона вирішила обрати своє тепер відоме сценічне ім'я, і це після того, як вже мала досвід акторської роботи в рекламних роликах. Прізвище Раян походить від дівочого прізвища її бабусі, а Мег - скорочена версія її першого імені.

Таке довге імʼя навряд чи хтось зміг запамʼятати Фото Getty Images

Кеті Перрі

Справжнє ім'я: Кетрін Хадсон

Співачка, яка виконала пісню "I Kissed a Girl", взяла прізвище своєї матері, щоб її не плутали із зіркою "Як позбутися хлопця за 10 днів" Кейт Хадсон.

Келвін Харріс (Calvin Harris)

Справжнє ім'я: Адам Річард Вайлс

Шотландський виконавець і продюсер обрав собі псевдонім Келвін Харріс, щоб уникнути негативу - його перший трек був у жанрі соул, котрий бере свої коріння з афро-американської культури. Тож Адам Річард Вайлс - надто "біле" імʼя для цього.

"Мій перший сингл був більше соул-треком, і я вважав, що ім'я Келвін Харріс звучить трохи більш неоднозначно з расової точки зору", - сказав виконавець.

Келвін Харріс хотів уникнути можливого негативу Фото з Instagram

Вупі Голдберг

Справжнє ім'я: Керін Елейн Джонсон

А от у актриси і активістки Вупі Голдберг історія псевдоніму оригінальна...

"Справа в тому, що коли ти виступаєш на сцені, у тебе ніколи немає часу, щоб піти в туалет і закрити двері. Тож якщо у тебе трохи гази, ти мусиш їх випустити. Тому люди казали мені: "Ти як подушка-пукалка" (з англ. - Whoopee Cushion). І ось звідки взялося це ім'я", - розказала акторка в інтерв'ю New York Times у 2006 році.

Минулоріч в програмі Late Night вона сказала, що мама переконала її змінити ім'я з Whoopee Cushion на Whoopi Goldberg.

Акторка вміє посміятися над собою Instagram

Елтон Джон

Справжнє ім'я: Реджинальд Дуайт

Співак та композитор став Елтоном Джоном, адже банально не любив своє справжнє імʼя.

"Реджинальд - це дуже старомодне ім'я. Його скорочують до Реджі, що мені дуже не подобалося. Я просто не любив це ім'я, і як тільки з'явилася можливість, я його змінив", - пояснював артист.

7 січня 1972 року він офіційно змінив ім'я на Елтон Геркулес Джон.

А от співаку просто не подобалося своє імʼя Фото з Instagram Елтона Джона

Майкл Кітон

Справжнє ім'я: Майкл Дуглас.

Зірка "Бітлджус" Майкл Кітон очевидно не міг використовувати своє справжнє ім'я, адже вже існує відомий кіноактор на ім'я Майкл Дуглас.

Минулого року актор розповів журналу People, що прізвище Кітон він знайшов, переглядаючи телефонний довідник.

Рікі Мартін

Справжнє імʼя: Енріке Моралес

Співак почав гастролювати з пуерто-риканським бойз-бендом Menudo, коли був ще підлітком. Існують різні версії: ім'я йому змінив той гурт або це зробив співак самостійно після того, як його батько не підтримав його кар'єру.

Існує кілька версій Фото з Instagram Рікі Мартін

Наталі Портман

Справжнє імʼя: Нета-Лі Хершлаг

Наталі Портман, народжена в Єрусалимі як Нета-Лі Хершлаг, у дитинстві обрала американізовану версію свого імені - Наталі. Акторка була зіркою з самого раннього віку і вирішила захистити свою приватність, взявши за псевдонім прізвище своєї бабусі - Портман, як сценічне ім'я.

Акторці ця версія також личить фото alexandranataf

Майкл Кейн

Справжнє імʼя: Моріс Джозеф Міклвайт

Коли зірка фільмів про Бетмена Майкл Кейн почав грати в театрі в Лондоні, його перше сценічне ім'я, Майкл Скотт, було зайняте іншим актором, тому він взяв нове прізвище з фільму "Бунт на Кейні".

