Наталі Портман підловили на побаченні з новим бойфрендом у Парижі. Фото

Наталі Портман засвітилася на зустрічі з новим коханим Фото ellefr

44-річна американська акторка Наталі Портман, яка навесні 2024-го розлучилася зі своїм чоловіком, була помічена на побаченні з новим бойфрендом, французьким продюсером Тангі Дестаблом.

Закоханих зазнімкували папараці у Парижі, коли вони мило прогулювалися містом, тримаючися за руки. Наталі показалась у спідничці з деніму, білій футболці та пальто, а Тангі у джинсовці й сірих штанах.

Про роман парочки ЗМІ дізнались у березні цього року. Тоді їх теж підловили на романтичному моменті. Як відомо, у 45-річного Дестабла є двоє дітей від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, з хореографом Бенджаміном Мільп'є, з яким Наталі була у шлюбі 11 років, вона порвала через його зради. Спочатку зірка намагалася зберегти сім'ю заради їхніх двох нащадків: 13-річного сина Алефа і 8-річної доньки Амалії.

А днями ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Портман та про її шлях до успіху. До речі, акторка полюбляє позувати для журналів в ефектних луках і оголювати стегна на червоних доріжках.