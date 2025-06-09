Сексуалізація, Гарвард і зрада чоловіка: цікаві факти про акторку Наталі Портман

44-річна Наталі Портман - актриса, режисерка та продюсерка, котра з'являється на великому екрані з 11 років. Ще у юному віці вона підкорила серця глядачів своєю зворушливою грою в ролі травмованої та покинутої Матильди у фільмі "Леон".

Екоактивістка, випускниця Гарварду, інтелектуалка, продюсерка і успішна акторка - вона вважає свою біографію неймовірно нудною та ненавидить про себе читати. А чи справді такий нецікавий життєпис у знаменитості?

9 червня голлівудська зірка Наталі Портман святкує день народження. З цієї нагоди ТаблоID розповість цікаві факти про неї.

Перша роль в 11 років

Майбутню зірку фільмів Наталі Портман "відкрили" у віці 9 років, коли скаут компанії Revlon підійшов до неї в піцерії і запитав, чи не хотіла б вона стати моделлю. Маленька Портман відповіла "ні", але сказала, що хоче стати актрисою. На той час Наталі вже почала наполягати на кар'єрі в Голлівуді (її батьки були проти) і називала фільм "Брудні танці" одним із своїх найперших джерел натхнення.

Реклама:

Актриса дебютувала в 11 років одразу в голлівудському кіно іменитого режисера Люка Бессона "Леон" (1994).

"Я пішла на зйомки і не знала, що роблю, але мені було 11 років, і це було до того, як у мене з'явилися сумніви в собі. Я абсолютно не мала комплексів, була вільною і відкритою, і це було дійсно весело", - пригадувала зірка.

Дебют Наталі відбувся одразу ж з фільму, який врешті став класикою Кадр з фільму "Леон"

Батько Наталі Портман контролював процес - скільки затяжок сигаретного диму вона може зробити і скільки разів лаятися, а сексуальні сцени були заборонені.

"Мені насправді не дозволяли вдихати. Мій тато просив людей стояти за мною і видувати дим", - розказувала Наталі.

Фільм "Леон" зробив Портман зіркою. Актриса зізнавалася, що багато людей й досі продовжують її асоціювати саме з цією стрічкою.

Жертва сексуалізації

Наталі прокинулася зіркою у ніжному віці і навіть не очікувала, що роль Матильди викличе хвилю... сексуалізації.

"У той період мого життя я відкривала свою жіночність, власне бажання і голос. У 13 років я була щаслива, коли фільм вийшов, і моя робота, моє мистецтво мало зустріти відгук із боку людей. Я радо відкрила перший лист від шанувальника, щоби прочитати фантазію про зґвалтування, яку описав мені якийсь чоловік", - ділилася Портман.

Наталі Портман у дитинстві зіштовхнулася з жахливою сексуалізацією Кадр з фільму "Леон"

Одна радіостанція почала відлік до віку сексуальної згоди акторки - 18-річчя, а ЗМІ не соромилися писати про "бутони" її грудей.

Це дуже вплинуло на Наталі і їй довелося тотально змінитися. Наталі створила такий собі образ занудної і консервативної дівчини, щоб захистити своє тіло і мати голос, котрий почує суспільство.

Закінчила Гарвард

Наталі Портман завжди була книголюбом і старанною ученицею. В середній школі її дражнили "найбільш ймовірною переможницею Jeopardy (інтелектуальна телевікторина в США)", що, як вона пізніше стверджувала, було "кодом для позначення ботаніків".

"Люди не звертали особливої уваги на те, що я була актрисою. Я була відома тим, що мала рюкзак, більший за мене, і маркер для нотаток у руці", - розповідала акторка.

Все змінилося, коли вона вступила у Гарвард. Там зірка відчувала, що мусить більше доводити свою спроможність. Це дуже нервувало Наталі, бо вона відчувала, що люди думають, що вона там, бо знаменита, а не тому, що заслуговує на це.

На час навчання в Гарварді Наталі Портман відмовилася від усіх своїх проєктів, окрім "Зоряних війн".

Акторка закінчила психологічний факультет у 2003 році з відзнакою, а пізніше ще й аспірантуру в Єврейському університеті у Єрусалимі і опублікувала дві статті в наукових журналах, включаючи одну, яку вона написала спільно з іншими авторами ще в школі.

Поліглот

Наталі Портман ізраїльсько-американське походження, тож виросла, розмовляючи івритом та англійською. Пізніше вона вивчала французьку, японську, німецьку та іспанську мови та вільно володіє ними.

Наталі - інтелектуалка Фото з Instagram

Веганка

Портман, яка є захисницею прав тварин, стала вегетаріанкою у віці 8 років. Це рішення вона прийняла після того, як стала свідком демонстрації лазерної хірургії на курці на медичній конференції, куди її повів батько-лікар.

У 2009 році вона стала веганкою після прочитання книги Джонатана Сафрана Фоера "Поїдання тварин" і згодом зняла документальний фільм про системи промислового тваринництва в США під такою ж назвою.

До речі, діти Наталі також вегани Фото Getty Images

"Коли я прочитала "Поїдання тварин", це змусило мене стати веганкою. До того часу я думала: "О, яйцями та молочними продуктами ти не вбиваєш тварин. Це просто їхні природні побічні продукти". Але коли я почала дізнаватися про умови утримання цих тварин, про вплив на навколишнє середовище та про вплив на людей великої кількості хворих тварин, що утримуються разом, я дійсно захотіла негайно змінити своє життя", - пояснювала зірка "Чорного лебедя" Наталі Портман.

Екстремальна роль

Для оскороносної ролі у "Чорному лебеді" Наталі Портман довелося піти на чималі жертви. Вона схудла приблизно на 9 кг, тренувалася по 16 годин на день і отримала численні травми, включаючи вивихнуте ребро.

"Були ночі, коли я думала, що буквально помру. Це був перший раз, коли я зрозуміла як можна так захопитися роллю, що вона може тебе зламати", - зізнавалася Наталі.

Наталі страждала в цій ролі Кадр з фільму "Чорний лебідь"

Через бюджетні обмеження творці фільму не могли дозволити собі і трейлер, і лікаря для Портман, тож сказали вибрати між ними. Вона вибрала лікаря.

Наталі постійно відчувала біль у всьому тілі і виживала на каві та ібупрофені. Але страждання виправдали себе - Портман забрала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Шлюб із хореографом

Під час зйомок у "Чорному лебеді" актриса зустріла майбутнього чоловіка - танцюриста Бенжаміна Мільп'є, котрий був хореографом фільму. У 2012 році Наталі Портман і Бенджамін одружилися, незадовго до цього актриса подарувала хореографу сина Алефа.

Святкування було сумішшю єврейських і французьких традицій, а у меню були відсутні усі продукти тваринного походження. Билися келихи, лунало "Мазл Тов!", а гості поїхали додому о 2 ночі з пакетиками з насінням квітів.

Фільм пов'язав пару Фото Getty Images

Згодом подружжя оселилося в Парижі через роботу Бенжаміна в Паризькій опері.

До речі, Мільпʼє прийняв юдаїзм заради коханої Наталі.

У 2017 році Портман подарувала чоловікові донечку Амалію.

Портман і Мільпʼє були у шлюбі 11 років, утім у 2024 році офіційно розлучилися через зради танцівника.

Невірність коханого зірка "Близькості" Наталі Портман підозрювала певний час - Бенжамін дозволяв собі не ночувати вдома і їхати у незаплановані відрядження. Пізніше стало відомо, що Мільпʼє дійсно "ходить наліво", а його коханка - 25-річна екоактивістка.

А була така красива історія кохання... Фото Getty images

Спочатку акторка була налаштована "лагодити" шлюб, а танцівник сильно жалкував через цю інтрижку. Пару навіть помітили за поцілунками у той час, коли ЗМІ безупинно писали про цей скандал. Врешті, врятувати ці стосунки не вийшло і пара розійшлася.

Тим часом Наталі не стала довго страждати і вже закрутила роман з іншим чоловіком, французьким продюсером Тангі Дестаблом.

Не знає, де її "Оскар"

Зазвичай можна подумати, що будь-який актор чи актриса, які нарешті виграли заповітну статуетку "Оскар", будуть оберігати її як зіницю ока. Але, здається, це не стосується Наталі Портман. Акторка зазначила, що не знає, де саме знаходиться її "Оскар" за "Чорного лебедя". Портман сказала, що "давно його не бачила" і не надто переймається його місцезнаходженням.

Наталі Портман загубила свій "Оскар"? Фото Getty Images

Нагадаємо, ТаблоID якось розповідав цікаві факти з життя іншої голлівудської актриси Шерон Стоун. Читайте про її боротьбу за життя, бойкот у Китаї та 9 викиднів.