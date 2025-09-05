Ексдружина Кличка у багатошаровому максі елегантно виставила ніжку на фешн-зйомці
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, яка не так давно повернулася до моделінгу, попозувала для бренду одягу.
У своєму Instagram вона показалася в елегантному і стриманому образі, - у спідниці та жакеті.
Нагадаємо, після розлучення Єгорова почала активно подорожувати, а також ставити для себе спортивні і кар'єрні цілі.
У лютому минулого року Наталія почала активно готуватися до повернення у моделінг. А рік тому жінка ставила перед собою фітнес-ціль, яку, до речі, виконала.
До речі, Єгорова з тих, працює над своїм тілом і з задоволенням демонструє його. У серпні вона показувала, як насолоджувалася останніми місяцями літа.
Голонога ексдружина Кличка у воланах і рюшах показала, як радіє любові, та замислилася про нове заміжжя. Відео
Ексдружина Кличка в розцяцькованій серцями сукні епатувала аутфітом на гламурному заході
Пір'я, торочки і блискуча сукня: колишня дружина Кличка вразила образом у стилі Великого Гетсбі. Фото