Ексдружина Кличка у багатошаровому максі елегантно виставила ніжку на фешн-зйомці

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, яка не так давно повернулася до моделінгу, попозувала для бренду одягу.

У своєму Instagram вона показалася в елегантному і стриманому образі, - у спідниці та жакеті.

Видно, що Єгорова кайфує від своєї роботи

Наталія попозувала для німецького бренду Apart Fashion

Нагадаємо, після розлучення Єгорова почала активно подорожувати, а також ставити для себе спортивні і кар'єрні цілі.

У лютому минулого року Наталія почала активно готуватися до повернення у моделінг. А рік тому жінка ставила перед собою фітнес-ціль, яку, до речі, виконала.

До речі, Єгорова з тих, працює над своїм тілом і з задоволенням демонструє його. У серпні вона показувала, як насолоджувалася останніми місяцями літа.