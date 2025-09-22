"Блакитний вибух": ексдружина Кличка похвалилася ніжками у кутюрному луці з ручним розписом

Тамара Кудрявченко - 22 вересня, 11:05

Модель і співачка Наталія Єгорова, більше відома на наших теренах як колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, ледь не щотижня відвідує світські заходи у Німеччині і звітує про них у соцмережах.

Днями 51-річна Наталія вигуляла одразу два вечірніх плаття на вечірці під назвою "Блакитний вибух" у Зюльберзі. 

Захід мав благодійну мету, а Єгорова на ньому презентувала кутюрну сукню від дизайнерки Елли Дек, розписану її мамою вручну червоними квітами. 

Наталія Єгорова в блакитній сукні

Цей лук от кутюр Наталія демонструвала як модель


Фотографіями модель поділилася в Instagram. 

Ексдружина Кличка в синій сукні

Також колишня дружина Кличка вигуляла синю силуетну сукню і босоніжки в тон

Дрескод вечірки, звісно ж, був синій

51-річна Наталя сяє і випромінює задоволення собою і життям

Нагадаємо, Єгорова вже багато років живу у Гамбурзі. З Кличком вони розлучилися у 2022-му році після 25 років шлюбу. Через кілька місяців жінка оголосила про повернення до свого дівочого прізвища

Колишнє подружжя має трьох дітей, які навчаються за кордоном. 

Наталія Кличко
