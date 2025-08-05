Нікітюк у блакитному гіпюрі з декольте і рюшами показала не ті фото, які від неї очікували

Марія Мельник - 5 серпня, 10:00

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, похизувалася ідеальною фігурою.

На знімках зірка посвітила засмаглими ніжками і декольте у блакитному мереживі.

"Знаю, не ці фото ви очікували, але поки так", - підписала фото Леся.

Нікітюк у блакитному міні

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Леся Нікітюк посвітила декольте і пресом

А вже за 1,5 місяці - до роботи

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Ведуча вражає своєю формою

Нікітюк оголила ноги

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Нагадаємо, Леся Нікітюк зізналася, що материнство для неї схоже на бурхливий курорт.

Не так давно вона та її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук влаштували свято з нагоди першого місяця життя їхнього синочка.

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