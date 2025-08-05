Нікітюк у блакитному гіпюрі з декольте і рюшами показала не ті фото, які від неї очікували

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, похизувалася ідеальною фігурою.

На знімках зірка посвітила засмаглими ніжками і декольте у блакитному мереживі.

"Знаю, не ці фото ви очікували, але поки так", - підписала фото Леся.

Нікітюк повернулася до спорту вже за місяць після пологів

А вже за 1,5 місяці - до роботи

Ведуча вражає своєю формою

До речі, костюм українського бренду коштує 4500 гривень

Нагадаємо, Леся Нікітюк зізналася, що материнство для неї схоже на бурхливий курорт.

Не так давно вона та її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук влаштували свято з нагоди першого місяця життя їхнього синочка.