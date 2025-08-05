Нікітюк у блакитному гіпюрі з декольте і рюшами показала не ті фото, які від неї очікували
Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, похизувалася ідеальною фігурою.
На знімках зірка посвітила засмаглими ніжками і декольте у блакитному мереживі.
"Знаю, не ці фото ви очікували, але поки так", - підписала фото Леся.
Нагадаємо, Леся Нікітюк зізналася, що материнство для неї схоже на бурхливий курорт.
Не так давно вона та її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук влаштували свято з нагоди першого місяця життя їхнього синочка.
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