"Хочу відчути себе справжньою": Кідман попозувала у спідньому та панчохах й пояснила, чому частенько йде зі світських вечірок

Ніколь на фотосесії змінила кілька образів Фото Mario Sorrenti

Американська акторка Ніколь Кідман, яка напередодні відсвяткувала своє 58-річчя, у зухвалих образах попозувала для відомого глянцю Elle.

Ніколь для нових фото одягнула чорний комбінезон без бретелей та чорні шкіряні рукавиці.

У своєму інтерв'ю для журналу вона розповіла, що відчуває щастя від того, що займається акторством.

"Мені пощастило, що в мене є робота, де я можу досліджувати емоційні ландшафти, які є важкими, дивними, надзвичайними, химерними, красивими, глибокими. Я не цураюся їх, частково тому, що я віддана дослідженню життя, того, що означає бути живим і відчувати", - сказала Ніколь.

Для більш зухвалого вигляду зірка зібрала волосся у пучок Фото Mario Sorrenti

Проте зірка зізнається, що іноді вона просто хоче змінити розкішну сукню на піжаму.

"Я хочу вийти, зняти сукню та одягнути піжаму. Це щось на кшталт протилежності Попелюшки — я рада повернутися додому та просто повернутися до себе", - зазначає акторка та наголошує, що з легкістю може пропустити лакшері-вечірки після подій.

Також Кідман попозувала у оверсайз піджаку та панчохах Фото Mario Sorrenti

"Це трохи приголомшує. Я така: "Мені треба додому зараз. Я дуже втомилася. Я хочу зігрітися, я хочу згорнутися калачиком, я хочу відчути себе справжньою", - додала Кідман.

Вона наголошує, що справжня вона у колі своїх рідних: любить гучні новорічні вечірки з чоловіком та проводити їх для своїх доньок і їхніх друзів.

"Я виховую дочок. Я дружина, я найкраща подруга. Я сестра, я тітка. У мене глибокі близькі стосунки з людьми. І це, для мене, сенс життя, а потім турбота про те, що ми залишаємо після себе, кого ми залишаємо після себе і як ми це робимо, і наше почуття поваги до цього", - підсумувала акторка.

Як вам такий сексі лук Ніколь? Фото Mario Sorrenti

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман попозувала для глянцю у рудій перуці та мереживній сукні.

Також акторка наприкінці лютого отримала відзнаку "Жінка року".