"Хочу відчути себе справжньою": Кідман попозувала у спідньому та панчохах й пояснила, чому частенько йде зі світських вечірок
Американська акторка Ніколь Кідман, яка напередодні відсвяткувала своє 58-річчя, у зухвалих образах попозувала для відомого глянцю Elle.
Ніколь для нових фото одягнула чорний комбінезон без бретелей та чорні шкіряні рукавиці.
У своєму інтерв'ю для журналу вона розповіла, що відчуває щастя від того, що займається акторством.
"Мені пощастило, що в мене є робота, де я можу досліджувати емоційні ландшафти, які є важкими, дивними, надзвичайними, химерними, красивими, глибокими. Я не цураюся їх, частково тому, що я віддана дослідженню життя, того, що означає бути живим і відчувати", - сказала Ніколь.
Проте зірка зізнається, що іноді вона просто хоче змінити розкішну сукню на піжаму.
"Я хочу вийти, зняти сукню та одягнути піжаму. Це щось на кшталт протилежності Попелюшки — я рада повернутися додому та просто повернутися до себе", - зазначає акторка та наголошує, що з легкістю може пропустити лакшері-вечірки після подій.
"Це трохи приголомшує. Я така: "Мені треба додому зараз. Я дуже втомилася. Я хочу зігрітися, я хочу згорнутися калачиком, я хочу відчути себе справжньою", - додала Кідман.
Вона наголошує, що справжня вона у колі своїх рідних: любить гучні новорічні вечірки з чоловіком та проводити їх для своїх доньок і їхніх друзів.
"Я виховую дочок. Я дружина, я найкраща подруга. Я сестра, я тітка. У мене глибокі близькі стосунки з людьми. І це, для мене, сенс життя, а потім турбота про те, що ми залишаємо після себе, кого ми залишаємо після себе і як ми це робимо, і наше почуття поваги до цього", - підсумувала акторка.
Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман попозувала для глянцю у рудій перуці та мереживній сукні.
Також акторка наприкінці лютого отримала відзнаку "Жінка року".