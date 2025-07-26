Елегантна Кідман ніжно пригорнула до себе 14-річну дочку для реклами косметики

Юлія Леськова - 26 липня, 11:54
Ніколь Кідман позує для фото
Фото з Instagram Ніколь Кідман

58-річна австралійська та американська акторка Ніколь Кідман разом зі своєю молодшою донькою, 14-річною Фейт Маргарет знялася у кампейні бренду косметики Clé de Peau Beauté. 

У коротенькому ролику, у якому Кідман приміряла кілька елегантних образів, засвітився й ніжний момент обіймів мами та донечки. 

Ніколь Кідман зі своєю молодшою донькою

Кідман у ролику ніжно пригорнула до себе доньку

Скріншот з Instagram cledepeaubeaute

Ніколь Кідман з дочкою знялася для реклами косметики

Дівчинка у ролику була одягнута у чорний класичний костюм

Скріншот з Instagram cledepeaubeaute
Ніколь Кідман знялася у новій рекламі косметики

До речі, акторка змінила кілька елегантних образів для ролика

Скріншот з Instagram cledepeaubeaute

Як відомо, у Ніколь Кідман та її чоловіка, співака Кіта Урбана є ще й старша донька - 16-річна Сандей Роуз. До речі, дівчина є обличчям відомого бренду

Також Ніколь має двох старших дітей, яких всиновила у шлюбі з Томом Крузом - 30-річного Коннора та 31-річну Ізабеллу

Нагадаємо, наприкінці червня Ніколь Кідман у звабних образах наробила фото та пояснила, чому йде зі світських вечірок

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