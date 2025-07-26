Елегантна Кідман ніжно пригорнула до себе 14-річну дочку для реклами косметики

Фото з Instagram Ніколь Кідман

58-річна австралійська та американська акторка Ніколь Кідман разом зі своєю молодшою донькою, 14-річною Фейт Маргарет знялася у кампейні бренду косметики Clé de Peau Beauté.

У коротенькому ролику, у якому Кідман приміряла кілька елегантних образів, засвітився й ніжний момент обіймів мами та донечки.

Кідман у ролику ніжно пригорнула до себе доньку Скріншот з Instagram cledepeaubeaute

Дівчинка у ролику була одягнута у чорний класичний костюм Скріншот з Instagram cledepeaubeaute

До речі, акторка змінила кілька елегантних образів для ролика Скріншот з Instagram cledepeaubeaute

Як відомо, у Ніколь Кідман та її чоловіка, співака Кіта Урбана є ще й старша донька - 16-річна Сандей Роуз. До речі, дівчина є обличчям відомого бренду.

Також Ніколь має двох старших дітей, яких всиновила у шлюбі з Томом Крузом - 30-річного Коннора та 31-річну Ізабеллу.

Нагадаємо, наприкінці червня Ніколь Кідман у звабних образах наробила фото та пояснила, чому йде зі світських вечірок.