Кідман на відпочинку в Хорватії показала, як виглядає її натуральне волосся. Фото

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Австралійська та американська актриса Ніколь Кідман у травні відвідала Met Gala, де шокувала незвично короткою стрижкою. Але насправді то була перука, як і та, яку зірка незабаром вигуляла у Каннах, зазнавши невеличкого конфузу.

Як же виглядає зараз волосся 58-річної Кідман насправді, шанувальники побачили завдяки її племінниці Люсії Хоулі. В Instagram дівчина запостила серію фото з відпочинку в Хорватії. На одній зі світлин із нею позують мама Антонія і тітонька Ніколь.

У Ніколь Кідман довгі кучеряві коси. А здійснювати метаморфози для парадних хідників акторці допомагають перуки Фото з Instagram Хоулі

Нагадаємо, акторка не приховує, що їй довго не вдавалося примиритися зі своїми кучериками і вона завдала серйозної шкоди волоссю, весь час його випрямляючи. А ще ТаблоID писав про те, від якої незвичної фобії потерпає Кідман.







