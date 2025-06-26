Кідман замилувала обіймами з чоловіком на 19-річчя шлюбу. Фото

Карина Тімкова - 26 червня, 12:15

Австралійська актриса Ніколь Кідман та її чоловік, кантрі-співак і гітарист Кіт Урбан 26 червня святкують 19-ту річницю весілля.

У святковий день акторка показала романтичне фото з коханим, на якому вони обіймаються, ймовірно, знаходячись у гримерці перед концертом.

"З річницею, милий", — написала вона.

Ніколь Кідман привітала чоловіка з 19-річчям шлюбу

58-річна Кідман і 57-річний Урбан виглядали спокійно і закохано

Фото instagram

Нагадаємо, зіркове подружжя має двох дочок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роузяка стала обличчям відомого бренду. До речі, від свого колишнього чоловіка Тома Круза Ніколь має прийомних дітей: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.

А нещодавно ТаблоID описував цікаві й неочікувані факти з біографії Кідман

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