Кідман замилувала обіймами з чоловіком на 19-річчя шлюбу. Фото
Австралійська актриса Ніколь Кідман та її чоловік, кантрі-співак і гітарист Кіт Урбан 26 червня святкують 19-ту річницю весілля.
У святковий день акторка показала романтичне фото з коханим, на якому вони обіймаються, ймовірно, знаходячись у гримерці перед концертом.
"З річницею, милий", — написала вона.
Нагадаємо, зіркове подружжя має двох дочок: 14-річну Фейт Маргарет і 16-річну Сандей Роуз, яка стала обличчям відомого бренду. До речі, від свого колишнього чоловіка Тома Круза Ніколь має прийомних дітей: 30-річного Коннора і 32-річну Ізабеллу.
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