"Гарне, витривале, чуттєве": Раміна поміркувала про любов до тіла і показала фото в бікіні, які раніше посоромилась би викладати

Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка на власному досвіді знає, що таке розлад харчової поведінки, поміркувала про стосунки людини з власним тілом і шкідливість порівняння себе з іншими.

32-річна Раміна у Instagram поділилася своїми фото у купальнику, на яких не намагалася виглядати бездоганною.

Раміна поділилася серією фото без фільтрів

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"Це моє тіло, воно гарне, витривале, чуттєве. В різні фази циклу воно виглядає по-різному. В залежності від якості сну, фізичної активності, стресу, харчування, воно змінюється", - написала блогерка.

"Раніше я би соромилася викласти такі фото, бо на животі складки, горбата спина, а в зоні, де груди та пахви, теж складка", - зізналася вона.

Есхакзай більше не прагне досконалого фотоконтенту

Як зазначила Есхакзай, на РХП вона страждає ще зі школи, і за рольові моделі завжди обирала собі худих зірок.

"Я завжди хотіла бути, як Кейт Мосс чи Вікторія Бекхем. І не важливий зріст, конституція, генетика, спосіб життя. Бути худою і пласкою будь якою ціною. І скільки би я не важила, завжди було недостатньо. Проблема в першу чергу в голові, а не у відображенні в дзеркалі", - наголосила вона.

Блогерка чесно розказує своїй аудиторії про загострення РХП

"Любити себе ≠ запустити та їсти все підряд, перестати ходити до косметолога чи робити пластичні операції, якщо дійсно до цього є показання. Виправити собі прикус та вирівняти зубки - це любов до себе. Поставити вініри, якщо з зубками біда - теж любов до себе. Те, що ми люди, маємо одну стать чи вік, зовсім не означає, що ми маємо бути схожими один на одного візуально", - додала Раміна.

"Проблема в голові, а не у відображенні в дзеркалі", - вважає зірка

У якості наочного прикладу блогерка навела своїх двох песиків, Моні та Сірі. Вони однієї породи, чихуахуа, але різних типів тілобудови, обидва котрих допускаються стандартом.

"Моня типу коббі, Сірі - дір. Cobby в перекладі з англійської означає "кремезний", що характеризує собачок як сильних і витривалих. Інший тип - Deer, що в перекладі з англійської означає "олень". Моня на коротких лапках, з приплюснутим носиком, вушка стирчать в бік, а тулуб кремезний. Сірі на тоненьких високих лапках, видовжений носик та великі вушка, які дивляться вгору", - пояснила Раміна.

"Моня та Сірі не мають зайвої ваги. Одна важить 2 кг, інша 3,5 кг. Моня ніколи не буде такою, як Сірі, навіть якщо буде щодня бігати 10 км навколо дому та їсти дієтичний корм. А Сірі ніколи не буде такою, як Моня, як би вона не їла чи тягала залізо. Моня може стати виснаженою з обвислою шкірою Монею, а Сірі великим шаром, який ледве ходить, якщо буде намагатися бути схожою на Моню", - розказала вона.

Моня та Сірі підтверджують: все так

Нагадаємо, Раміна розповідала, як формувалася її булімія та з чого, за порадою психотерапевта, вона почала свій шлях лікування.

Як відомо, в Есхакзай стосунки з військовим, якого вона поки приховує від широкого загалу.



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