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"Розгрібаю наслідки": Раміна показала, що лактоза зробила з її обличчям. Фото

Тамара Кудрявченко - 19 лютого, 10:45
Раміна зізналася, що з її обличчям біда

Раміна зізналася, що з її обличчям біда

фото @mariya.bulannaya

32-річна блогерка Раміна Есхакзай чесно показала, як ласування молочним шоколадом може вплинути на стан її шкіри обличчя. 

У сторіс Instagram вона виклала фото і поскаржилася на наслідки вживання лактози, яку її організм не переносить.

"З обличчям біда... Я знову підліток. Така в мене реакція на лактозу", - пожалілася Раміна і додала, що тиждень тому об'їлася шоколаду і тепер має проблему.


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Нагадаємо, Раміна вже багато років страждає на булімію. Якось вона розповідала, коли саме цей діагноз почав зароджуватися і які були причини.

Також блогерка раніше вже показувала обличчя з акне.

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