"Розгрібаю наслідки": Раміна показала, що лактоза зробила з її обличчям. Фото

Раміна зізналася, що з її обличчям біда фото @mariya.bulannaya

32-річна блогерка Раміна Есхакзай чесно показала, як ласування молочним шоколадом може вплинути на стан її шкіри обличчя.

У сторіс Instagram вона виклала фото і поскаржилася на наслідки вживання лактози, яку її організм не переносить.

"З обличчям біда... Я знову підліток. Така в мене реакція на лактозу", - пожалілася Раміна і додала, що тиждень тому об'їлася шоколаду і тепер має проблему.

Реклама:

Ось, що буває, коли маєш непереносимість лактози і поїла шоколаду

Іноді краще утриматися від смаколиків

Блогерка часто показує тіло та обличчя без прикрас та розказує про свою боротьбу з РХП

Нагадаємо, Раміна вже багато років страждає на булімію. Якось вона розповідала, коли саме цей діагноз почав зароджуватися і які були причини.

Також блогерка раніше вже показувала обличчя з акне.