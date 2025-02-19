"Розгрібаю наслідки": Раміна показала, що лактоза зробила з її обличчям. Фото
32-річна блогерка Раміна Есхакзай чесно показала, як ласування молочним шоколадом може вплинути на стан її шкіри обличчя.
У сторіс Instagram вона виклала фото і поскаржилася на наслідки вживання лактози, яку її організм не переносить.
"З обличчям біда... Я знову підліток. Така в мене реакція на лактозу", - пожалілася Раміна і додала, що тиждень тому об'їлася шоколаду і тепер має проблему.
Нагадаємо, Раміна вже багато років страждає на булімію. Якось вона розповідала, коли саме цей діагноз почав зароджуватися і які були причини.
Також блогерка раніше вже показувала обличчя з акне.
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