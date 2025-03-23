"Рандом березня": Заріцька похвалилася пласким животом та наробила селфі у ботанічному саду

Фото з Instagram Олександри Заріцької

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька в Instagram похвалилася фото, які наробила у березні.

"Блакитні дні. Рандом березня", - підписала вона світлини.

Заріцька поділилася селфі, показалася у галереї та результати своїх тренувань, похвалилася манікюром та місцями, які відвідала цього місяця.

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Саша похвалилася результатами своїх тренувань ось таким фото талії у дзеркалі

Також співачка відвідала галерею та насолодилася мистецтвом

Ну і як же без селфі у ботанічному саду?

Фото з Instagram Олександри Заріцької

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька відверто розповіла про розлад харчової поведінки та зізналася, чи колола собі "Оземпік".

Також вона у корсеті наробила звабних фото.