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"Рандом березня": Заріцька похвалилася пласким животом та наробила селфі у ботанічному саду

Юлія Леськова - 23 березня, 12:20
Олександра Заріцька позує для фото
Фото з Instagram Олександри Заріцької

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька в Instagram похвалилася фото, які наробила у березні. 

"Блакитні дні. Рандом березня", - підписала вона світлини. 

Заріцька поділилася селфі, показалася у галереї та результати своїх тренувань, похвалилася манікюром та місцями, які відвідала цього місяця. 


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Олександра Заріцька в галереї

Також співачка відвідала галерею та насолодилася мистецтвом

Заріцька наробила селфі

Ну і як же без селфі у ботанічному саду?

Олександра Заріцька п'є напій
Фото з Instagram Олександри Заріцької

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька відверто розповіла про розлад харчової поведінки та зізналася, чи колола собі "Оземпік". 

Також вона у корсеті наробила звабних фото

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