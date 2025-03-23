"Рандом березня": Заріцька похвалилася пласким животом та наробила селфі у ботанічному саду
Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька в Instagram похвалилася фото, які наробила у березні.
"Блакитні дні. Рандом березня", - підписала вона світлини.
Заріцька поділилася селфі, показалася у галереї та результати своїх тренувань, похвалилася манікюром та місцями, які відвідала цього місяця.
Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька відверто розповіла про розлад харчової поведінки та зізналася, чи колола собі "Оземпік".
Також вона у корсеті наробила звабних фото.
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