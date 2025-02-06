Заріцька у боді, корсеті і сітці з торочками спокусливо повигиналася для червоно-чорних фото
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька продовжує захоплювати красою та пристрастю. У своєму Instagram вона опублікувала серію палких фото.
У кадрі 32-річна зірка ефектно позує на червоному тлі.
Образ Олександри складається з чорного боді з червоним корсетом та прозорої спідниці, яка повністю оголювала ноги співачки.
Яскравий макіяж і ефект мокрого волосся додавали естетики всій фотосесії. Саша також вдягнула блискучі прикраси від українського бренду.
Як відомо, Заріцька любить епатувати фанів своїми сексуальними знімками. Раніше вона вже з'являлась оголеною у мушлі та у червоному макраме.
На фото підписники знову помітили обручку. Нагадаємо, що весілля Олександри і її коханого музиканта Павла Тараненка чекають вже не перший рік. Він освідчився співачці ще у травні 2023 року.