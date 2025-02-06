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Заріцька у боді, корсеті і сітці з торочками спокусливо повигиналася для червоно-чорних фото

Карина Тімкова 6 лютого, 10:15
Олександра Заріцька позує у новій чуттєвій фотосесії

Казкова Олександра у червоно-чорному луці поспокушала підписників

Фото @natalia_dudych

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька продовжує захоплювати красою та пристрастю. У своєму Instagram вона опублікувала серію палких фото.

У кадрі 32-річна зірка ефектно позує на червоному тлі.

Образ Олександри складається з чорного боді з червоним корсетом та прозорої спідниці, яка повністю оголювала ноги співачки.


Заріцька у прозорій спідниці й корсеті

Зірка багато працює над своїм тілом у спортзалі

Яскравий макіяж і ефект мокрого волосся додавали естетики всій фотосесії. Саша також вдягнула блискучі прикраси від українського бренду.

Олександра Заріцька у спокусливому луці
Співачка вміє виграшно підкреслювати свій бюст
Заріцька з Kazka зачарувала гарячими фото у чорному боді та корсеті

Фатальна жінка знову підкорила мережу відвертими знімками

Як відомо, Заріцька любить епатувати фанів своїми сексуальними знімками. Раніше вона вже з'являлась оголеною у мушлі та у червоному макраме.

На фото підписники знову помітили обручку. Нагадаємо, що весілля Олександри і її коханого музиканта Павла Тараненка чекають вже не перший рік. Він освідчився співачці ще у травні 2023 року.

kazka
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