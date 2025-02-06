Заріцька у боді, корсеті і сітці з торочками спокусливо повигиналася для червоно-чорних фото

Казкова Олександра у червоно-чорному луці поспокушала підписників Фото @natalia_dudych

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька продовжує захоплювати красою та пристрастю. У своєму Instagram вона опублікувала серію палких фото.

У кадрі 32-річна зірка ефектно позує на червоному тлі.

Образ Олександри складається з чорного боді з червоним корсетом та прозорої спідниці, яка повністю оголювала ноги співачки.

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Зірка багато працює над своїм тілом у спортзалі

Яскравий макіяж і ефект мокрого волосся додавали естетики всій фотосесії. Саша також вдягнула блискучі прикраси від українського бренду.

Фатальна жінка знову підкорила мережу відвертими знімками

Як відомо, Заріцька любить епатувати фанів своїми сексуальними знімками. Раніше вона вже з'являлась оголеною у мушлі та у червоному макраме.

На фото підписники знову помітили обручку. Нагадаємо, що весілля Олександри і її коханого музиканта Павла Тараненка чекають вже не перший рік. Він освідчився співачці ще у травні 2023 року.