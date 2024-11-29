Заріцька у прозорій сукні та золотих патьоках млосно попозувала на підлозі. Фото

Фронтвуман гурту KAZKA Олександра Заріцька показалася шанувальникам у спокусливому та ефектному луці. Співачка для фотосету вбралася в прозору чорну сукню, а родзинкою образу стали золоті патьоки.

У такий спосіб Заріцька оголосила про вихід своєї нової пісні, яка має назву "Золото".

"Тримайте мене всі разом!!!!! Це буде ваша нова улюблена пісня", - пообіцяла Саша в Instagram.

Імовірно, це лук для майбутнього кліпу на пісню "Золото"

Заріцька продемонструвала загадковий та спокусливий образ

"Позолочена" Олександра попозувала для фото

Зірку прикрасили ось такими патьоками

Заріцька млосно прилягла перед камерою

Нагадаємо, впродовж цієї осені артистка неодноразово радувала фанів цікавими образами, як-от героїні картини Боттічеллі.