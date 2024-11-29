Заріцька у прозорій сукні та золотих патьоках млосно попозувала на підлозі. Фото
Фронтвуман гурту KAZKA Олександра Заріцька показалася шанувальникам у спокусливому та ефектному луці. Співачка для фотосету вбралася в прозору чорну сукню, а родзинкою образу стали золоті патьоки.
У такий спосіб Заріцька оголосила про вихід своєї нової пісні, яка має назву "Золото".
"Тримайте мене всі разом!!!!! Це буде ваша нова улюблена пісня", - пообіцяла Саша в Instagram.
Нагадаємо, впродовж цієї осені артистка неодноразово радувала фанів цікавими образами, як-от героїні картини Боттічеллі.
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