Заріцька у прозорій сукні та золотих патьоках млосно попозувала на підлозі. Фото

Марія Ткаченко 29 листопада, 13:00
Саша Заріцька
Фото Luiza Avetisyan надані пресслужбою

Фронтвуман гурту KAZKA Олександра Заріцька показалася шанувальникам у спокусливому та ефектному луці. Співачка для фотосету вбралася в прозору чорну сукню, а родзинкою образу стали золоті патьоки.

У такий спосіб Заріцька оголосила про вихід своєї нової пісні, яка має назву "Золото".

"Тримайте мене всі разом!!!!! Це буде ваша нова улюблена пісня", - пообіцяла Саша в Instagram.

Олександра Заріцька

Імовірно, це лук для майбутнього кліпу на пісню "Золото"

Заріцька з KAZKA

Заріцька продемонструвала загадковий та спокусливий образ

Cолістка KAZKA

"Позолочена" Олександра попозувала для фото

Солістка гурту KAZKA

Зірку прикрасили ось такими патьоками

Саша Заріцька з KAZKA
Заріцька млосно прилягла перед камерою

Заріцька млосно прилягла перед камерою

Нагадаємо, впродовж цієї осені артистка неодноразово радувала фанів цікавими образами, як-от героїні картини Боттічеллі.

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