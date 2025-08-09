Пономарьов у святковому ковпаку та з песиками показався на своє 52-річчя. Фото

Юлія Леськова - 9 серпня, 13:09
Олександр Пономарьов позує для фото
Фото з Instagram Олександра Пономарьова

Співак Олександр Пономарьов 9 серпня святкує день народження. Йому виповнилося 52 роки.

З нагоди свята Пономарьов поділився в Instagram фото, на якому позує на тлі прикрашеного будинку та зі своїми собаками.

"Дякую за Ваші теплі вітання! Телефон вже перший раз поставив на зарядку. Гарного дня Вам!", - написав співак. 


Олександр Пономарьов святкує день народження

Пономарьов попозував зі своїми улюбленцями

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов зізнався журналістам, що вже кілька років перебуває у стосунках з жінкою, а після закінчення війни планує втретє одружитися. 

Також якось Олександр показав, який вигляд мав понад 25 років тому

Пономарьов
