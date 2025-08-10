"Некисло чилимо": Лебідь насмішила сімейним луком з Розенком та їхнім песиком

Фото з Instagram Олени-Христини Лебідь

Телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка днями насмішила підписників кадрами з відпустки на "Мальдівах", похвалилася сімейним луком зі своїм коханим, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком та їхнім улюбленцем.

Пара зазнімкувалася на тлі очерету. На Олені-Христині було біле бікіні з принтом лимона, на Павлі такі ж купальні шорти. Навіть собачка Сара була одягнена у костюмчик з таким самим принтом.

"Некисло чилимо", - написала Лебідь.

Навіть Сарі перепав купальник в лимонний принт

Нагадаємо, нещодавно Олена Христина Лебідь зізналася, що важить 40 кілограмів й ця цифра у неї не змінюється.

Як відомо, Павло Розенко зізнався, що вони з Оленою-Христиною заручені вже багато років, проте до вівтаря так і не дійшли. До речі, після весілля телеведуча візьме подвійне прізвище.