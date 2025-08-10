"Некисло чилимо": Лебідь насмішила сімейним луком з Розенком та їхнім песиком

Юлія Леськова - 10 серпня, 13:15
Олена-Христина Лебідь попозувала для фото
Фото з Instagram Олени-Христини Лебідь

Телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка днями насмішила підписників кадрами з відпустки на "Мальдівах", похвалилася сімейним луком зі своїм коханим, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком та їхнім улюбленцем. 

Пара зазнімкувалася на тлі очерету. На Олені-Христині було біле бікіні з принтом лимона, на Павлі такі ж купальні шорти. Навіть собачка Сара була одягнена у костюмчик з таким самим принтом. 

"Некисло чилимо", - написала Лебідь. 


Олена-Христина Лебідь показалася з Павлом Розенком на фото
Навіть Сарі перепав купальник в лимонний принт

Нагадаємо, нещодавно Олена Христина Лебідь зізналася, що важить 40 кілограмів й ця цифра у неї не змінюється. 

Як відомо, Павло Розенко зізнався, що вони з Оленою-Христиною заручені вже багато років, проте до вівтаря так і не дійшли. До речі, після весілля телеведуча візьме подвійне прізвище

Читайте також:

"Зжерла зуб": Лебідь показала, яка халепа спіткала її під час сніданку. Епічне відео

Лебідь та Розенко з нею ж на грудях засвітилися на блогерській премії. Фото

"Продовження буде": Лебідь спантеличила мережу натяком на вагітність

лебідь
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів