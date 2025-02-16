"Обіймайте один одного, поки можете": Мозгова закликала більше голубити дітей та показалася на фото з донею

Фото з Instagram Олени Мозгової

50-річна продюсерка Олена Мозгова показала у своєму Instagram фото з молодшою донечкою, 9-річною Соломією та закликала частіше обіймати своїх дітей та засинати коло них.

"Засинайте зі своїми дітьми, обіймайте один одного, поки можете, не бійтеся цієї залежності. Діти бувають маленькими лише один раз, потім, коли вони виростуть, вони знайдуть свій шлях і свій простір", - написала вона.

Мозгова показала ніжне фото з донечкою

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Олена зазначила, що треба частіше засинати коло дітей - серце до серця.

"Насолоджуйтесь їхнім дитинством і їхньою компанією, любіть їх так, ніби сьогодні настане кінець світу, бо завтра вони виростуть і ви будете думати, що так і не встигли набутися разом", - додала Мозгова.

Днями Олена потішила підписників оновленим образом своєї 9-річної Соломійки, чиїм батьком є музикант Девід Аксельрод.

Також у продюсерки є дві старших доньки: 31-річна Зоя та 26-річна Євгенія.