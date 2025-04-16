"Якщо треба, і до хірурга піду": Мозгова відповіла критикам, що назвали її "надутою лялькою"
Продюсерка Олена Мозгова вирішила дати відповідь тим, хто закидає їй надмірні втручання у власну зовнішність і навіть називає "надутою лялькою".
51-річна дружина співака Девіда Аксельрода, яка не приховує, що робить уколи краси, написала пост на цю тему в Instagram.
""Це не Ви...", "красива, але це не Олена", "аж занадто красива...", "надута лялька...", "навіщо ви це робите?" Навіщо я роблю що? Нарешті полюбила себе, доглядаю за собою, прислуховуюсь до себе, нарешті налагодила діалог із самою собою... ви про це? Що не так? Занадто красива? Як це?", - поцікавилася Мозгова.
"Я завжди була такою... але боялась, соромилась, не вміла саме себе подати! Нічого особливо не змінилось, окрім мого ставлення до самої себе! Але так, я ходжу до косметолога, якщо треба, і до хірурга піду) і я точно можу сказати одне, я роблю все, що вважаю за потрібне))! І коли мені буде потрібна якась порада, я спитаю, а поки порад я не потребую", - наголосила вона.
Нагадаємо, Олена переконана, що в 50+ марно покладатися на природні дані та крем Nivea, і якщо жінка хоче гарно виглядати, то без ін'єкцій краси не обійтися. Як відомо, продюсерка періодично показується в мережі без фільтрів та мейкапу.
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