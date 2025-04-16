"Якщо треба, і до хірурга піду": Мозгова відповіла критикам, що назвали її "надутою лялькою"

Продюсерка Олена Мозгова вирішила дати відповідь тим, хто закидає їй надмірні втручання у власну зовнішність і навіть називає "надутою лялькою".

51-річна дружина співака Девіда Аксельрода, яка не приховує, що робить уколи краси, написала пост на цю тему в Instagram.

""Це не Ви...", "красива, але це не Олена", "аж занадто красива...", "надута лялька...", "навіщо ви це робите?" Навіщо я роблю що? Нарешті полюбила себе, доглядаю за собою, прислуховуюсь до себе, нарешті налагодила діалог із самою собою... ви про це? Що не так? Занадто красива? Як це?", - поцікавилася Мозгова.

Реклама:

Від підписників Олена отримує компліменти, але не лише

"Я завжди була такою... але боялась, соромилась, не вміла саме себе подати! Нічого особливо не змінилось, окрім мого ставлення до самої себе! Але так, я ходжу до косметолога, якщо треба, і до хірурга піду) і я точно можу сказати одне, я роблю все, що вважаю за потрібне))! І коли мені буде потрібна якась порада, я спитаю, а поки порад я не потребую", - наголосила вона.

Нагадаємо, Олена переконана, що в 50+ марно покладатися на природні дані та крем Nivea, і якщо жінка хоче гарно виглядати, то без ін'єкцій краси не обійтися. Як відомо, продюсерка періодично показується в мережі без фільтрів та мейкапу.