51-річна Мозгова показала, як виглядала 35 років тому. Фото

Мозгова виклала фото 1990-го року Фото з Instagram

51-річна продюсерка Олена Мозгова не лише показує в мережі себе натуральну і з професійним мейкапом, а й згадує минуле за допомогою архівних фото.

Цього разу вона виклала знімок, на якому їй 16 років.

"1990 рік.. Мені 16й минало)) Знайшла в архівах свої дві перші пісні - Білі лілеї і Ти згадай, які були записані якраз в цей час 👌🥰😂 Незабаром опублікую", - написала Мозгова, яка нещодавно випустила кліп.

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Нагадаємо, днями Мозгова вперше за довгий час повідомила, що відбувається з її чоловіком, співаком Девідом Аксельродом. І це після того, як у мереж продюсерка писала про чоловіків, які йдуть без пояснень, наштовхуючи на думку, що йдеться саме про її власний досвід.