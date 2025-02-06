Льо та Льока: Олена Тополя в офісному луці згадала, як її називали в дитинстві

Співачка Олена Тополя (колишня Alyosha) згадала, якими кумедними іменами її називали в дитинстві.

Свій пост про це в Instagram 38-річна зірка проілюструвала світлиною, на якій позує в сірому "офісному" костюмі.

"Льоля, Льолька, Льо, Альонушка, Льока, Льошка і т.п. А скільки у вас було імен в дитинстві?", — запитала у шанувальників Олена.

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Фото, ймовірно, зроблене на знімальному майданчику її кліпу "Дай собі мене", адже на піджаку артистки помітно цікавий акцент — прикріплене ім’я "Льоля". Саме так називали головну героїню в останній музичній роботі Тополі.

Нагадаємо, співачка заміжня за музикантом Тарасом Тополею. Вони разом виховують трьох дітей. Нещодавно ТаблоID писав про те, як закоханим вдалося врятувати свій шлюб під час викликів повномасштабного вторгнення.