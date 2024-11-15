"Чудове волосся в носі і вухах": Фремут порадила фрази-образи від класиків для елегантного уникнення хамства

скрін з Instagram

Телеведуча Ольга Фреймут продовжує вести у своєму Instagram рубрику з цікавими і корисними порадами.

Цього разу 42-річна експертка з етикету пояснила, чи слід ображатися на хамство та як зробити це елегантно.

"Чи реагувати на хамство? Ну звісно реагувати, і нема чого терпіти тих, хто робить вам прикро і боляче. Етикет - це ж не якась спілка блаженних людей, які все терплять. Можна за себе елегантно постояти", - пояснила Ольга.

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"Я підібрала фрази-образи від класиків. Наприклад, Вінстон Черчиль: "Ти дуже скромна людина, у тебе є всі підстави для скромності. Пишатися нічим.

Або акторка: "У тебе чудове волосся в носі і вухах. Це був чудовий вечір, але не сьогодні і не з тобою"", - запропонувала Фреймут.

"Або до якогось такого набридливого коротуна можна сказати: "А це правда, що ти дізнаєшся про дощик останнім?"", - порадила вона.

"Якщо вас образив пристарілий вуйко, можна сказати так: "А чи правда, що ти бачиш спогади чорно-білими?". Або "Сьогодні була в музеї античності, думала про тебе. Я сьогодні дуже зайнята, пробач. Давай проігнорую тебе іншим разом.

І нарешті для нечупари: "Зроби мені послугу, поїдь, будь ласка, на мийку машин без машини"", - повчила своїх підписниць і підписників Фреймут.

Нагадаємо, раніше Фреймут пояснювала, що робити на першому побаченні, аби воно не стало останнім, як правильно треба їсти банан та застерігала не сперечатися під час розмов про погоду, якщо ви не синоптик.