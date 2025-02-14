Зеленські, Ребрик і Дикий та Монатіки: ТОП 10 найміцніших зіркових пар

Збереження шлюбу крізь роки, негаразди і проблеми – задача із зірочкою. Проте герої нашої добірки точно мають свої секрети.

Як Ольга Сумська пережила зраду свого чоловіка? Чи погіршилися стосунки між Зеленським і його дружиною Оленою? Та що врятувало шлюб Єфросиніної? Читайте відповідь на ці і інші запитання у матеріалі ТаблоID до Дня закоханих.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

Лілія Ребрик і Андрій Дикий – одна з найміцніших медійних пар. Нещодавно подружжя відсвяткувало 13-ту річницю.

Повʼязало 43-річну Лілію і 46-річного Андрія шоу "Танці з зірками", де ведуча була гостею, а танцівник – хореографом. Ще тоді глядачі помітили іскру між цією парою, а пізніше вони й дійсно почала зустрічатися. Їх стосунки розвивалися дуже швидко, тож і весілля не забарилося.

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Ребрик і Дикий - один з не проблемних союзів шоубізу Фото з Instagram

"Дика сімейка" з часом поповнилася трьома дітками: Діаною, Поліною і Аделіною.

Ліля і Андрій називають свої стосунки оазисом, де царюють спокій і повний штиль.

Володимир і Олена Зеленські

Олена і Володимир Зеленські – приклад того, що шкільне кохання може перерости у міцний союз на довгі роки.

Майбутнє подружжя навчалося в одній гімназії, в паралельних класах. Володимир закохався в Олену з першого погляду, проте вона довго не мала почуттів до зірки школи. Згодом майбутньому президентові вдалося підкорити Олену, і через 8 років зустрічань пара офіційно одружилася.

У 2003 році закохані відгуляли весілля, а вже за рік у них народилася донька Олександра. У 2013 році Олена подарувала Володимиру сина Кирила.

Свіжих фото Зеленського з дітьми в мережі немає

Про дітей Зеленських відомо не дуже багато, 20-річна Олександра навчається в київському виші, а Кирило – школяр і маленький військовий експерт.

47-річний Володимир і 47-річна Олена Зеленські разом вже близько 30-ти років. Війна і президентство, як говорить подружжя, зробили їх шлюб міцнішим.

Хоч сама Олена Зеленська неодноразово жалілася, що майже не бачить чоловіка і не бажає, щоб він був президентом.

Дмитро Монатік і Ірина Демічева

Кохання між Дмитром та Іриною зародилося не одразу. Спочатку вони довго дружили і навіть давали поради один одному щодо тогочасних стосунків.

А коли вже Дмитра накрила хвиля почуттів – він раптово злякався, що не потягне таку "розкішну жінку". Проте кохання перемогло усі негаразди і сумніви – через 4 роки зустрічань Дмитро освідчився коханій Іриші.

Для 38-річного Monatik Іра – найкращий друг, критик і дружина в одному флаконі. Ще коли Діма був нікому невідомим, саме Ірині він перший раз довірив демозаписи пісень. Відтоді так і повелося, що спочатку треки проходять контроль дружини.

Певно, один з секретів міцного шлюбу - це дружба і взаєморозуміння Фото з Instagram

Сьогодні у подружжя троє синів – 9-річний Данило і 7-річний Платон, а нещодавно 38-річна Ірина народила ще одного синочка.

Оля Полякова і Вадим Буряковський

20 років минулоріч виповнилося шлюбу співачки Олі Полякової і бізнесмена Вадима Буряковського. Оля і Вадим мають солідну різницю у віці – 16 років, проте це не завадило їм побудувати міцні стосунки.

Зустрілися співачка і бізнесмен під час одного корпоративу, який влаштовували друзі чоловіка. Спочатку вони просто дружили, Вадим допомогав Олі вирішувати проблеми, а сам, на той час, був одруженим з іншою. Проте іскра, котра промайнула між Поляковою і Буряковським, змусила чоловіка наважитися на розлучення з дружиною.

Оточення казало, що ці стосунки не протримаються довго і що Олі від Вадима потрібні лише гроші. Спочатку дійсно бізнесмен вкладав гроші в співочу карʼєру коханої та і загалом знаходився у позиції "батька". Потім Оля "виросла" і згодом вже сама забезпечувала 60-річного Вадіка, коли той втратив все.

У шлюбі народилися дві доньки – 19-річна Маша і 13-річна Аліса.

Хоч і ходили чутки, що Полякова зраджує Вадима з військовим Михайлом Діановим, що сама зірка різко заперечила.

Пізніше ексучасник проєкту "МастерШеф" Владислав Міцкевич заявляв про стосунки між ним і співачкою, публікував суперечливі фото, а згодом видалив їх і перепросив.

У 2023 році парі закидали негаразди у стосунках і розлучення, але 46-річна Полякова це спростувала.

Станіслав Боклан і Наталія Кленіна

Ця родина акторів – абсолютні переможці по довготривалості шлюбу серед інших пар. Подружжя разом майже 40 років.

Станіслава Боклана з дружиною звела сцена маріупольського театру. Як розвивалися стосунки творчих особистостей – невідомо, проте для обох акторів це був другий шлюб. Боклан та Кленіна вступили в стосунки з дітьми від попередніх партнерів. Наталія мала сина Кирила, а Стас – доньку Марію.

Щастя любить тишу Фото з Instagram

65-річна Клененіна і 64-річний Боклан не тільки чоловік і дружина, а й творчий тандем. Станіслав неодноразово зізнавався, що у питаннях акторства довіряє лише своїх коханій.

Ба більше, своїй успішній карʼєрі Боклан завдячує саме Наталі, котра балансує між домом і театром.

Подружжя акторів вже дідусь і бабуся, син Наталі Кирило подарував їм двох обожнюваних онуків – Діоміда і Аріну.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Тимур і Маша познайомилися в Ялті, коли телеведуча вже була популярною завдяки ранковому шоу "Підйом" з Юрієм Горбуновим. Майбутня пара зіткнулася випадково на вулиці і Тимур не впізнав Машу. Проте, між ними закрутився бурхливий роман, котрий отримав логічне продовження – весілля. Вже під час святкування Єфросиніна була вагітною дочкою Наною.

Пара пережила серйозну кризу, але змогла зберегти шлюб Фото 24

Ідеальними стосунки 45-річної Маші Єфросиніної і її 49-річного чоловіка, мабуть, важко назвати. Були непрості часи, коли вони ледь не розлучилися і жили окремо цілий рік. Утім їхній шлюб врятував секс. Увесь цей час Маша і Тимур зустрічалися як коханці, поки не зрозуміли, що все ж готові врятувати родину. Незабаром Єфросиніна народила другу дитину – сина Олександра.

Сьогодні подружжя разом 21 рік і переживають ще один складний етап. Відомо, що Хромаєв служить у ЗСУ, а Маша тим часом виховує дітей і займається власним шоу на YouTube і громадською діяльністю. Телеведуча зазначала, що її "серце рветься" від цього.

Ірина Федишин і Віталій Човник

Цьогоріч шлюбу Ірини Федишин і Віталія Човника виповнилося 18 років.

Коли Віталій вперше побачив Ірину, то закохався настільки, що відкинув свою мрію податися у священики. "Руку і серце" чоловік запропонував якнайшвидше – через кілька місяців зустрічань.

Родина дотримується традиційних цінностей Фото з Instagram

Ба більше, Човник "відібрав" кохану співачку Ірину у її продюсера і сам почав робити її відомою. Що ж, мабуть рішення було правильним, бо карʼєра Ірини Федишин почала стрімко розвиватися і, крім подружжя, пара стала діловими партнерами.

37-річна Ірина Федишин і 42-річний Віталій Човник виховують двох синів: Юрія і Олега.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

Хоч 28-річний шлюб Сумської і Борисюка виглядає ідеальним, проте починалося все не так казково.

Першим чоловіком Ольги був Євген Паперний, від котрого актриса народила доньку Антоніну, яка нині проживає в Москві. Шлюб був далеко не щасливим. Відомо, що Євген зловживав алкоголем і міг підняти руку на Ольгу. У цьому всьому Сумська знайшла спасіння – молодого актора Віталія Борисюка.

Їх бурхливий роман розпочався ще під час шлюбу з Паперним. Проте згодом Євген про все дізнався і шлюб розвалився остаточно.

58-річна Сумська розповідала, що ні про що не шкодує і вважає 61-річного Віталія своїм ідеалом.

Сумська і Борисюк не лише подружжя, а й колеги по сцені Фото з Instagram

Шлюб витримав численні непрості періоди, на кшталт зради Віталія.

"Ми пройшли гострі кути в наших стосунках. Ми були на роздоріжжі і навіть хотіли розлучитися свого часу. Тому що були пригоди (зради – ред.), Але ми мирилися і знаходили ці шляхи", – зізнавалася Сумська.

Подружжя виховує спільну дочку Аню, котра пішла творчим шляхом своїх батьків.

Секретом міцного шлюбу пара вважає те, що треба мати власний простір, тож вони сплять у різних кімнатах.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов

Телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов довго приховували свої стосунки. Теплий звʼязок було видно з екранів, через що над парою постійно "нависали" ЗМІ, а чутки про їх стосунки лунали звідусіль.

Лише у 2017 році Катерина і Юрій розставили всі крапки над "і", коли зізналися, що стали подружжям і чекають на дитину. Пізніше на світ народився перший спільний син подружжя – Іван. А у 2021 Осадча подарувала Горбунову ще одного синочка, котрого назвали Данилом.

Дует на екрані вилився у міцний шлюб Фото з Instagram Катерини Осадчої

41-річна Катерина і 54-річний Юрій зізнавалися, що хочуть ще спільну донечку, а також сподівалися усиновити когось, проте не мають на це часу зараз.

Телеведучі називають секретом свого міцного шлюбу вміння дослухатися до бажань партера і намагаються ніколи не диктувати власні умови.

Інна і Тімур Мірошниченко

Один з наймолодших шлюбів у нашій добірці – Тімур та Інна Мірошниченко.

Тімур зустрів кохану Інну Рудюк на корпоративі юридичної компанії, де вона працювала юристкою, а він був запрошеним ведучим. Мірошниченко закохався з першого погляду, проте на взаємність чекав аж 2,5 роки. А коли Інна все ж відповіла Тімуру, їхній роман почав розвиватися дуже швидко і вже невдовзі пара почала жити разом.

Період притирань був важким для пари. 38-річний Тімур - педантична людина, а от 29-річна Інна навпаки.

У 2018 році Мірошниченко і Рудюк одружилися. На святкуванні Інна була вже вагітною, проте трохи пізніше сталася трагедія - викидень.

Цікаво, що на початку стосунків Інна мріяла про карʼєру Фото з Instagram

Однак зовсім скоро дружина Мірошниченка народила донечку Мію. У 2020 році народився Марк. А трохи згодом Інна і Тимур Мірошниченки усиновили хлопчика Марселя і дівчинку Ангеліну.

Нагадаємо, ТаблоID частенько розповідає про знамениті історії кохання. Читайте про те, як Зендея і Том Голланд з пари на екрані стали парою в реальному житті. Та як Тарас і Олена Тополі рятували шлюб під час війни.

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