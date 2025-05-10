Батути, повітряні кульки та аніматори: Онуфрійчук показала, яку розкішну вечірку влаштувала на 1-річчя сина. Відео

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча та благодійниця Іванна Онуфрійчук продовжує ділитися контентом зі святкування першого день народження свого сина Адама. Вони з чоловіком влаштували розкішну вечірку для малюка та показали кадри з неї.

Іванна влаштувала святкування у модному ресторані, куди запросила родичів та друзів. Для дітей найняли аніматорів, а на подвір'ї ресторану розмістили купу розваг для маленьких гостей - надувний батут, сферу з кульками та багато іншого.

"1 рік Адамчику. Ми так довго готувалися до цього свята, щоб зробити його яскравим і незабутнім. Хотілося зібрати рідних та близьких і разом відзначити такий особливий день для нас всіх. Ці моменти такі цінні і запам'ятаються назавжди", - написала Онуфрійчук.

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Іванна на святкування одягнула ніжну довгу сукню з рукавами-ліхтариками

Також гості могли відбитками намалювати картину на полотні

Маленький Адам теж побавився на батуті

Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук

До речі, день народження Адамчика було наприкінці квітня, тоді Іванна показала зворушливе відео, для якого написала щемкого листа своєму сину.

Через забобони рідних Іванна Онуфрійчук розповіла своїй аудиторії про народження сина лише через місяць після пологів.