"Яке щастя": Онуфрійчук вперше з 2022-го навідалася до Києва і поділилася враженнями. Фото

Іванна Онуфрійчук показала, як добиралася до України вперше за довгий час Фото instagram

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка з родиною нині мешкає у Швейцарії, вперше за тривалий час навідалася до України. Востаннє у столицю вона приїжджала у 2022-му.

В Insta-сторіс 39-річна знаменитість показала свій шлях до рідної країни та описала перші враження після перетину кордону.

"Досі не віриться, що їду додому за стільки часу. Пройшли кордони, територія рідної України! Яке щастя! Все українське: люди, музика, їжа, повітря", — написала вона.

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Нагадаємо, зі своїм чоловіком, Алмазом Альсеновим Онуфрійчук виховує 1-річного сина Адама, з яким частенько показує милі моменти та влаштовує стильні фотосесії.

Як відомо, з коханим Іванна побралась у 2021-му році. З того часу вони постійно діляться своїми романтичними моментами. А якось ТаблоID детально описував історію кохання подружжя.