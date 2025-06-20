Онука Ротару у блискучому міні з драпіруванням посвітила стрункими формами на прогулянці в Парижі. Фото

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко, яка останнім часом багато подорожує світом, показалась у Парижі.

У своєму Instagram дівчина опублікувала знімки, на яких відвідала місцеві історичні пам'ятки та ресторан. Для прогулянки вона обрала чорну мінісукню з декольте й драпіруванням. Частина тканини була блискучою.

Аутфіт завершували елегантні перли, кулон, синій годинник і сіра сумочка. Своє волосся 24-річна Софія вклала легкими хвилями.

Онука співачки продемонструвала вишуканий образ Фото instagram

Євдокименко насолодилася прогулянкою столицею Франції

І поласувала морепродуктами у закладі

Куди ж без знімків на паризьких вулицях

Соня частенько тішить підписників своїми модними рішеннями

Днями дівчина у ніжній блакитній сукні від бренду Пустовіт позувала у Токіо та в стильному міні танцювала на терасі. А ще в обтислому луці вона оголила живіт на вулицях Мілана.

А торік стало відомо, що Євдокименко почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером.