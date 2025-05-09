Макіяж і танці: онука Ротару в летючому міні в цятку покрасувалася на мальовничій терасі. Відео
Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко, яка нещодавно відпочивала в Італії, показала свої збори для весняної прогулянки.
В Instagram дівчина опублікувала ролик, в якому спочатку зробила макіяж. А потім вона ефектно покрутилась у напівпрозорій чорній мінісукні у цятку. Вбрання мало летючі рукави та зав'язки на грудях.
"Це відчуття, коли готуєшся без поспіху, просто найкраще", — підписала свою публікацію 23-річна любителька модних зйомок.
Нещодавно Софія демонструвала спокусливий образ з кварцом й оголеним животом, а також показувала весняний лук в горах. А ще дівчина обожнює дизайнерські речі та мальовничі подорожі.
Як відомо, минулого року Євдокименко почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером. До цього вона крутила роман з українським IT-підприємцем Денисом Жадановим. Він був старшим на 12 років.