Макіяж і танці: онука Ротару в летючому міні в цятку покрасувалася на мальовничій терасі. Відео

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко, яка нещодавно відпочивала в Італії, показала свої збори для весняної прогулянки.

В Instagram дівчина опублікувала ролик, в якому спочатку зробила макіяж. А потім вона ефектно покрутилась у напівпрозорій чорній мінісукні у цятку. Вбрання мало летючі рукави та зав'язки на грудях.

"Це відчуття, коли готуєшся без поспіху, просто найкраще", — підписала свою публікацію 23-річна любителька модних зйомок.

Відео починається з використання рожевої помади Кадр з Instagram

Цікаво побачити повноцінний мейкап-туторіал з цими стрілками

Макіяж Софія закінчувала на свіжому повітрі

А тепер потрібно попозувати

Євдокименко похизувалася стрункою фігурою, пританцьовуючи на терасі

Онука співачки продемонструвала свою елегантність і стиль у новому відео

Нещодавно Софія демонструвала спокусливий образ з кварцом й оголеним животом, а також показувала весняний лук в горах. А ще дівчина обожнює дизайнерські речі та мальовничі подорожі.

Як відомо, минулого року Євдокименко почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером. До цього вона крутила роман з українським IT-підприємцем Денисом Жадановим. Він був старшим на 12 років.