Мов новорічна гірлянда: Сара Джессіка Паркер у золотій сукні з торочками поблищала на кінофестивалі в Саудівській Аравії

59-річна зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер вміє бути ефектною не гірше за свою героїню Керрі Бредшоу. І вкотре вона це довела на заключному вечері Міжнародного кінофестивалю Червоного моря у Саудівській Аравії 12-го грудня.

Паркер з'явилася на парадному хіднику у срібно-золотій сукні з торочками від Oscar de La Renta.

Свій мерехтливий образ акторка доповнила золотими босоніжками на високих підборах та сумочкою.

Сукня дещо схожа на новорічний дощик і вписується у модні тренди цієї зими Фото Getty Images

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Сара Джессіка сфотографувалася з індійською актрисою і моделлю Пріянкою Чопрою, яка у своїй срібній сукні з масивною квіткою на грудях сяяла не менше.

Паркер і Чопра, мабуть, засліпили усіх своєю красою і сукнями Фото Getty Images

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про те, як з роками змінювався неповторний стиль Сари Джессіка Паркер.