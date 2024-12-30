"Досі продовжую її відкривати": Зібров про кохання до дружини після 30 років шлюбу та секрет міцних стосунків

Павло та Марина Зіброви одружені вже 30 років Фото Alex Demydenko

Співак Павло Зібров, який у серпні відсвяткував 30-річчя шлюбу зі своєю другою дружиною Мариною, зізнався, що ці літа промайнули як один день і він усе дужче кохає свою половину.

Про те, в чому полягає секрет міцності їхнього союзу, 67-річний артист розповів у інтерв'ю KP.ua.

"Чесно кажучи, мені здається, що ці роки пролетіли, як один день. Час йде так швидко. При цьому відчуваю, що наші стосунки тільки міцнішають. Я, як любив її тоді, так і зараз. Здається, навіть більше. З кожним днем ще більше її шаную, дорожу нашими стосунками та захоплююся її мудрістю, красою і щирістю", - поділився Павло Миколайович.

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"Мені здається, вона зовсім не змінилася. Водночас досі продовжую її відкривати. Уявіть, навіть через 30 років знаходжу в ній нові якості, нові грані, які захоплюють мене. Це як книга, яку читаєш, і кожного разу знаходиш щось нове", - зазначив він.

Дружина для Павла Миколайовича ще й його муза, яка першою чує всі його нові пісні Фото з Instagram Зіброва

Зі слів співака, перлинне весіллля вони з коханою відсвяткували в колі найближчих друзів і родини в ресторані. А от омріяний подарунок на Марину ще чекає попереду.

"Що подарував дружині? Ну, це залишиться нашим маленьким секретом. Знаю, що Марина давно мріє про одну особливу подорож, то ж, впевнений, ми обов’язково вирушимо туди, аби по-справжньому відсвяткувати цю річницю", - заінтригував Зібров.

Співак не приховує, що в їхніх із дружиною стосункам є місце ревнощам. Він їх вважає одним із проявів любові.

"Безумовно, Маринка любить, а тому й ревнує. А ревнує, значить, любить ще більше. Вона завжди уважно стежила за тим, хто потрапляє до нашого колективу, особливо серед дівчат з балету чи бек-вокалу. У мене дівчата завжди не лише професіоналки, а й дуже красиві: молоді, стрункі, харизматичні. Марина це помічала і завжди мала свій погляд на їхній відбір", - пригадав артист.

Кохана Зіброва ревнує зіркового чоловіка

"Її інтуїція працює бездоганно. Бувало так, що вона одразу казала: "Ні, ця дівчина у нас працювати не може". І я їй довіряю, бо вона завжди відчуває людей, їхній характер, поведінку, енергетику. Вона тонко розуміє, як та чи інша людина впишеться в колектив та завжди знає, як зробити краще для нас і для нашої справи. Тому її думка завжди була важливою під час відбору. "Чуйка" спрацьовує, а я прислухаюся", - пояснив Зібров, який називає себе "підкаблучником".

Основою своїх стосунків із Мариною Павло Миколайович називає вміння говорити одне з одним та багато сміятися.

"Коли дивлюся на наші 30 років разом, можу сказати одне: ми прожили їх дуже щасливо й яскраво. Жодного разу не виникало бажання щось змінити чи зробити інакше. Ці роки були наповнені любов’ю, підтримкою, радісними моментами й випробуваннями, які ми завжди долали разом. Я вдячний долі за кожен день, проведений поруч із Мариною", - зізнався співак.

Павло Миколайович дедалі лише більше кохає свою дружину

"Ми віримо, що сміх - це не тільки чудовий спосіб підняти настрій, а й ефективний метод розв’язати будь-які проблеми.

Проте найголовніше - це те, що ми завжди говоримо одне з одним. Це основа наших стосунків. Кожен має право висловити свою думку, і ми не звикли замовчувати важливі питання. Якщо виникає проблема чи непорозуміння, ми обов’язково їх обговорюємо, і після цього, зазвичай, можемо перевести увагу на жарт. Всі сміються, переведемо дух, і одразу стає легше. Тоді, не задумуючись над дрібними непорозуміннями, миримося і рухаємося вперед. У нас немає практики довго ображатися чи носити образи. Це не про нас. Ми намагаємось жити в гармонії, в гарному настрої, без накопичення негативних емоцій і зайвих конфліктів", - підсумував він.

Нагадаємо, дружині артист присвятив свій альбом "Любов може все", який вийшов восени. В кліп на його головну пісню увійшли кадри з другого весілля Зібрових.