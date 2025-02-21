Зібров привітав свій "найцінніший скарб" із 28-річчям і показав милі фото

Співак Павло Зібров ніжно привітав свою доньку з днем народження, показавши особливі сімейні фото.

21 лютого Діана Зіброва святкує 28-річчя. З цієї нагоди зірковий тато публічно звернувся до неї з привітаннями.

"Ах, Доню, моя пісня, яка завжди нова. Татова в ній музика, мамині слова. Ах, Доню, моя пісня, що в серці не згаса. Татова в ній усмішка, мамина краса", — адресував вірш іменинниці її батько.

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67-річний Павло також опублікував чимало фотографій з донькою. Він показав, як виглядала Діана у дитинстві та їх спільні прогулянки. На всіх кадрах сім'я щасливо позувала разом.

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"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, наша люба донечко, наше щастя, дорога Діаночко! Ти прийшла у цей світ у морозний зимовий день, немов ясне сонечко, яке осяяло наші життя любов'ю, теплом і світлом. Ти — наша радість, натхнення, гордість, найцінніший скарб! Твоє добре серце, світла душа, щирість, відданість до своєї справи та любов до рідних та близьких — надихають і зігрівають всіх хто поруч! Попри всі виклики, ти завжди йдеш уперед — цілеспрямована, смілива, наполеглива. Ти твориш своє майбутнє, і ми знаємо: воно буде світлим та яскравим", — щемливо привітав Зібров свою доньку.

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"Нехай твої мрії здійснюються і твоя ніжна усмішка завжди сяє на твоєму обличчі", — додав музикант до привітання.

Як відомо, Павло одружений зі своєю коханою Мариною ще з 1994 року. Він часто освідчується у любові до своєї обраниці й називає себе "підкаблучником" у родині. Подружжя має тільки одну доньку, але у Зіброва також є старший син Сергій від першої дружини.

Артист неодноразово зізнавався, що пишається Діаною. Нещодавно він заговорив про її кар'єрний розвиток. Також Павло розповідав секрет свого довготривалого шлюбу.