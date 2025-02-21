Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зібров привітав свій "найцінніший скарб" із 28-річчям і показав милі фото

Карина Тімкова - 21 лютого, 11:15

Співак Павло Зібров ніжно привітав свою доньку з днем народження, показавши особливі сімейні фото.

21 лютого Діана Зіброва святкує 28-річчя. З цієї нагоди зірковий тато публічно звернувся до неї з привітаннями.

"Ах, Доню, моя пісня, яка завжди нова. Татова в ній музика, мамині слова. Ах, Доню, моя пісня, що в серці не згаса. Татова в ній усмішка, мамина краса", — адресував вірш іменинниці її батько.

Павло Зібров позує зі своєю вишуканою донькою

Артист пишається своєю донею

Фото з Instagram

67-річний Павло також опублікував чимало фотографій з донькою. Він показав, як виглядала Діана у дитинстві та їх спільні прогулянки. На всіх кадрах сім'я щасливо позувала разом.

Молодий Павло Зібров посадив маленьку доньку на плечі
Впізнаєте Зіброва?
Павло Зібров показав дорослу доньку

Співак не міг не похвалитись своєю донькою-іменинницею

Павло Зібров попозував з дружиною і донькою

Зіброву подобається відпочивати з коханою дружиною і Діаною

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, наша люба донечко, наше щастя, дорога Діаночко! Ти прийшла у цей світ у морозний зимовий день, немов ясне сонечко, яке осяяло наші життя любов'ю, теплом і світлом. Ти — наша радість, натхнення, гордість, найцінніший скарб! Твоє добре серце, світла душа, щирість, відданість до своєї справи та любов до рідних та близьких — надихають і зігрівають всіх хто поруч! Попри всі виклики, ти завжди йдеш уперед — цілеспрямована, смілива, наполеглива. Ти твориш своє майбутнє, і ми знаємо: воно буде світлим та яскравим", — щемливо привітав Зібров свою доньку.

Павло Зібров показав свою дружину з донькою

Ось як виглядають улюблені дівчата Павла

Зібров поділився фото доньки у дитинстві

Дівчинка, яка зараз займається SMM, ще з дитинства була креативною

Павло Зібров показав свої спогади з донькою
Павло любить гуляти містом з близькими людьми
Зібров привітав доньку з днем народження архівними фото

Цікаво, маленька Діана ще з дитинства знала, що працюватиме піарницею у свого батька?

Павло Зібров похизувався донькою-красунею

Зібров ніжно привітав 28-річну доньку, зібравши багато спогадів з нею

Зібров попозував з донькою Діаною

Ошатні тато з донькою вміють вразити своїми луками

Павло Зібров зворушливо привітав доньку Діану з 28-річчям

"Нехай твої мрії здійснюються і твоя ніжна усмішка завжди сяє на твоєму обличчі", — додав музикант до привітання.

Як відомо, Павло одружений зі своєю коханою Мариною ще з 1994 року. Він часто освідчується у любові до своєї обраниці й називає себе "підкаблучником" у родині. Подружжя має тільки одну доньку, але у Зіброва також є старший син Сергій від першої дружини.

Артист неодноразово зізнавався, що пишається Діаною. Нещодавно він заговорив про її кар'єрний розвиток. Також Павло розповідав секрет свого довготривалого шлюбу.

Читайте також:

Зібров у шортах попозував зі своїм жіноцтвом там, де відпочиває душею

"Найщасливіший день у моєму житті": Зібров у 27-річчя дочки зворушив фото й привітанням

"Дорожу кожною годиною": Зібров про переоцінку цінностей, відчуття щастя і план обміняти вуса на танк

"Звертайтеся за консультацією, недорого": Зібров на драбині, з секатором і пилкою показав, як впорядкувати абрикос до зими

Зібров
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів