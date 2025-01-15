"Готова до цього": переможниця "Холостяка" зізналася, скількох дітей хоче народити та всиновити

Дівчина Терена розказала, скільки хоче мати дітей Фото з Instagram

Переможниця 13-го сезону телешоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яку обрав ветеран війни Олександр Будько, зізналася, що під час зйомок проєкту важила значно більше, ніж зараз.

А ще 28-річна білявка розповіла, скільки дітей хоче народити та взяти з дитячого будинку. Все це Інна повідомила, відповідаючи на питання підписників у сторіс Instagram.

За словами Бєлєнь, під час участі у телешоу вона була не в найкращій формі і важила на 7 кіло більше, ніж зараз. І це, на її думку, лише доводить, що не варто чекати ідеального моменту на шляху до мрії.

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Дівчина не назвала свою нинішню вагу, але зазначила, що на "Холостяку" важила на 7 кіло більше

На запитання, коли вона планує дітей, Інна відповіла, що фізично і морально вже готова до материнства і хоче двох діточок народити і одного малюка всиновити. Але для цього має бути поруч чоловік, з яким вона почуватиметься захищеною і захоче створити сім'ю.

Інна мріє про трьох дітей

Як відомо, Олександра раніше казав, що йому подобається думка про 5-х дітей.

Чи наважиться Інна завести дітей саме з Тереном, поки невідомо. Адже нещодавно між парою сталося непорозуміння через мовне питання, в якому Терен не став на бік своєї обраниці, чим зробив їй боляче.